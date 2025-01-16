16 января 2025

Экс-кандидату в депутаты гордумы Тюмени вынесли приговор за мошенничество

Экс-кандидат в депутаты гордумы Тюмени Рудик Манукян получил условный срок
© Служба новостей «URA.RU»
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Рудик Манукян признан виновным в мошенничестве
Рудик Манукян признан виновным в мошенничестве Фото:

Бывший кандидат в депутаты городской думы Тюмени от партии «Новые люди» бизнесмен Рудик Манукян получил четыре года условно за мошенничество с «дорожными» госконтрактами. Об этом из зала судебных заседаний сообщил корреспондент URA.RU.

«Рудика Манукяна приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме этого, он должен будет выплатить штраф в размере 800 000 рублей», — сообщил журналист агентства.

Днем ранее, 16 ноября, во время выступления перед судом с последним словом, Манукян признал вину в мошенничестве и попросил не лишать его свободы. Он отдельно отметил, что во время следствия компенсировал нанесенный им материальный ущерб.

Предприниматель Рудик Манукян был задержан перед выборами в начале сентября 2023 года. Бизнесмен планировал баллотироваться в городскую думу Тюмени, однако в последний момент передумал и снял свою кандидатуру. Несостоявшийся депутат обвинялся в мошенничестве на «дорожных госконтрактах».

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Бывший кандидат в депутаты городской думы Тюмени от партии «Новые люди» бизнесмен Рудик Манукян получил четыре года условно за мошенничество с «дорожными» госконтрактами. Об этом из зала судебных заседаний сообщил корреспондент URA.RU. «Рудика Манукяна приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме этого, он должен будет выплатить штраф в размере 800 000 рублей», — сообщил журналист агентства. Днем ранее, 16 ноября, во время выступления перед судом с последним словом, Манукян признал вину в мошенничестве и попросил не лишать его свободы. Он отдельно отметил, что во время следствия компенсировал нанесенный им материальный ущерб. Предприниматель Рудик Манукян был задержан перед выборами в начале сентября 2023 года. Бизнесмен планировал баллотироваться в городскую думу Тюмени, однако в последний момент передумал и снял свою кандидатуру. Несостоявшийся депутат обвинялся в мошенничестве на «дорожных госконтрактах».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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