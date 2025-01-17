Что стало с 12 недостроями в Челябинске: объекты снесли, выкупили или решили достроить

Челябинские недострои скоро предстанут перед горожанами в новом облике

18 января 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Одни знаковые недострои в городе сносят, другие — активно достраивают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Многоэтажные недострои способны годами раздражать горожан и негативно влиять на общий облик города-миллионника. Как справляются с этой проблемой в Челябинске, как на данный момент выглядят 12 долгостроев и какая судьба их ждет, выясняло URA.RU. Долгострой под боком у Росреестра Изначально по проекту 16-этажное высотное здание, расположенное около Росреестра на улице Елькина в Советском районе Челябинска, должно было стать административным. Там планировалось разместить кафе на 160 мест и автопарковку на 152 места. Разрешение на строительство здания выдавалось до июня 2016 года, но стройка остановилась вплоть до 2024 года. В апреле 2024 года мэрия разрешила ООО «Памир» достроить проблемную высотку. Мэрией Челябинска было выдано постановление о разрешении на отклонение от предельных параметров, на минимальный отступ от западной границы при достройке объекта. Достраивать 16-этажное офисное здание будет ООО «Памир» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Недостроенная резиденция главы КНР в центре Челябинска Бизнесмен Артур Никитин начал возводить торговый комплекс по улице Васенко, 94, напротив регионального УФСБ, при мэре Вячеславе Тарасове в 2004 году. После смены власти в городе стройка замерла. Идея реконструировать строящийся объект под резиденцию главы Китая на саммитах ШОС и БРИКС 2020 года возникла уже при губернаторе Борисе Дубровском. В начале 2020 года стало ясно, что Никитин достроить объект не успевает. Саммиты не состоялись из-за пандемии коронавируса. Все работы на объектах остановились, а недострой мэрия изъяла через суд. В сентябре 2022 года мэрия Челябинска продала недострой с торгов за 39 млн рублей. Победителем стало ООО «Диск Плюс», владельцем которой является Игорь Духин, предприниматель из Челябинска. На данный момент там строят 6-7-этажный торгово-развлекательный центр (ТРК) с апартаментами. Застройщики «Дикси-плюс» уже начали готовить объект под строительство. Компания ООО «Дикси-плюс» строит на Васенко ТРК с апартаментами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Что происходит с «ямой Тартаковского» возле Детского мира Участок на пересечении проспекта Ленина и Свободы, возле «Детского мира», принадлежит компании «Жилтехстрой» бизнесмена Сергея Тартаковского. Котлован там стали рыть весной 2011 года. В апреле 2013 года было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий чиновниками администрации, выдававшими разрешение на строительство. В июне того же года прошел пикет против строительства этого ТК. Горожане хотели, чтобы там возвели сквер. Позже стало известно, что на месте появится пятиэтажный торгово-развлекательный комплекс с четырехуровневой подземной парковкой. Но стройка растянулась на годы. На данный момент здание строят, там можно увидеть рабочих. На пересечении проспекта Ленина и Свободы строят ТРК с подземной парковкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Недострой возле гостиницы «Малахит» на улице Труда Строить комплекс под названием «Адмирал» на пересечении улиц Труда и Красной стали еще в начале двухтысячных годов. Согласно проекту, это должен был быть центр с торговыми и офисными помещениями, вертолетной площадкой, подземной парковкой и панорамными лифтами. Планировалось, что здание станет самым высоким в городе. Проектом занималась компания «Монолит-Инвест», ее собственник Евгений Рогоза получил участок от экс-мэра Вячеслава Тарасова. Когда городская власть сменилась и мэром стал Михаил Юревич, стройка встала. Объект находился в замороженном состоянии долгие годы. После этого имена собственников объекта сменяли друг друга. В 2024 году стало известно, что на месте недостроенного бизнес-центра в центре Челябинска появится жилой комплекс с двумя башнями высотой 30 и 35 этажей. Возводить их будет группа компаний «Магнитострой». В настоящее время стройка огорожена железным серым забором. На месте недостроенного бизнес-центра в центре Челябинска появится жилой комплекс с двумя башнями высотой 30 и 35 этажей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Недостроенный 16-этажный офисный центр на Ленина В 2002 году 16-этажное административное здание в центре города со встроенным кафе, магазином и автостоянкой, предусмотренными по проекту, начала строить компания «Массив». Помещения раскупали быстро. Их брали не только физические лица, но и компании по договорам долевого участия. После того как застройщик здания «Массив» разорился и стройка была заморожена, дольщики попытались достроить высотку площадью десять тысяч квадратных метров за свой счет, но у них не хватило финансовой возможности. В январе 2024 года прошли общественные обсуждения по проекту строительства здания. В результате градостроительная комиссия рекомендовала мэрии одобрить возведение многоэтажного объекта при условии компенсации озеленения. Мэрия предоставила разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В 2002 году 16-этажное административное здание в центре города со встроенным кафе, магазином и автостоянкой начала строить компания «Массив», но стройка была заморожена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Долгострой за зданием центра международной торговли В Челябинске на базе бывшего института «Гипромез» реализуется проект «Центр международной торговли». Его инициаторы хотели возвести второй корпус, построили несколько этажей, но строительство завершить так и не смогли. В 2019 году там хотели возвести гостиницу к саммитам ШОС и БРИКС, но желающих достроить здание так и не нашлось. Застройщики возвели несколько этажей, но строительство завершить так и не смогли, стройка заморожена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проблемный долгострой, который должен был стать частью ЖК «Княжеский» Строительства ЖК «Княжеский», который находится на улице Братьев Кашириных, напротив Торгового центра, горожане ждали более десяти лет. Дольщики вложили в возведение объекта средства на общую сумму 400 миллионов рублей. Новый жилой комплекс должна была построить «Уральская строительная компания». В настоящее время застройщик является банкротом, дольщикам была выплачена компенсация. В мае 2024 года долгострой был демонтирован. Новый инвестор и застройщик White Group решил снести недостроенный жилой комплекс и возвести на его месте новые объекты бизнес-класса. Там они должны появиться к 2026 году. На данный момент на объекте уже ведется строительство. На месте демонтированного недостроя уже начали возводить новое здание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Недостроенный конгресс-холл «Крылья» Недостроенный конгресс-холл «Крылья», прозванный в народе «ребрами Дубровского», расположенный над рекой Миасс, должен был появиться к саммитам ШОС и БРИКС. Данный проект несколько раз меняли. Изменялась этажность, убирали мост между башнями. По причине отставания от сроков власти заявили, что саммиты пройдут в другом месте — в конгресс-холле «Таганай». Объект должен был остаться декорациями для сквера Искусств. В 2020 году прокуратура выявила нарушения при строительстве объекта, было возбуждено уголовное дело по факту халатности. В том же году во время итоговой конференции челябинцам сообщили, что здание будет достроено. Там планировалось разместить концертный зал и дворец бракосочетания. На данный момент на стройплощадке можно увидеть только металлические конструкции. На данный момент на стройплощадке можно увидеть только металлические конструкции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Недостроенный отель возле ТРК «Фокус» Отель на 275 мест компания «Росстрой» собиралась построить к саммитам ШОС и БРИКС. После того как у застройщика закончились деньги, стройка была заморожена. Объект был изъят у коммерсантов фирмы «Росстрой» Марата Бикбулатова и Альберта Усманова по суду. Степень готовности недостроенной гостиницы напротив ТРК «Фокус» как тогда, так и по сей день составляет 15%. Площадь земельного участка — 0,6 га. Мэрия несколько раз пыталась продать объект на аукционе. Недострой был продан за 22,4 миллиона рублей фирме-застройщику — только сменившей название осенью 2022 года. Позже недостроенную гостиницу выставили на сайте объявлений вдвое дороже — за 45 миллионов рублей. При этом на сайте продавец уточнял, что земельный участок площадью порядка 0,6 га находится в аренде у города. Отель у ТРК «Фокус» на 275 мест компания «Росстрой» собиралась построить к саммитам ШОС и БРИКС Фото: Ольга Снопкова © URA.RU Недострой возле «Уральской молнии» В 2013 году компания «Стройкомплекс-97» получила землю площадью 2 тысячи 250 квадратных метров вблизи «Гагарин Парка» и «Уральской молнии» в аренду, началось строительство. Но выше первого этажа конструкции не поднялись, стройка была заморожена. Степень готовности здания составляла 28%. Власти выставили на аукцион объект после того, как суд снял обеспечительные меры с недостроя. Стартовая цена лота составила 36 миллионов рублей. Аукционы проходили несколько раз, но торги каждый раз срывались. Победителем последнего аукциона был признан медцентр «Лотос», совладельцем которого является семья известного челябинского бизнесмена Сергея Вайнштейна. Выше первого этажа конструкции пока не поднялись, степень готовности здания составляет 28% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Недостроенный склад на Валдайской Мэрия Челябинска уже несколько раз выставляла на торги недостроенный склад. Объект площадью почти пять тысяч квадратных метров расположен по улице Валдайской 13 А. Недострой был изъят по суду у предпринимателя Рудольфа Бископа. В последний раз стартовая цена лота составляла 34,9 млн рублей. Площадь недостроя — 4 тысячи 686 квадратных метров. Согласно виду разрешенного использования, участок предназначен для завершения строительства склада. Недостроенный склад выставляли на торги неоднократно, но каждый раз безрезультатно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Недостроенный ТРК челябинского экс-депутата госдумы Барышева В апреле 2023 года мэрия подала иск к компании Андрея Барышева по поводу недостроя, расположенного на пересечении Университетской набережной и улицы Академика Макеева в Калининском районе. Власти требовали изъять у ООО «Стимул», который принадлежит экс-парламентарию, земельный участок площадью 10,5 тысячи квадратных метров с недостроенным объектом из-за невыполнения условий по контракту. При этом перед началом процесса администрация добилась запрета на проведение на участке любых работ. Экс-депутат выкупил на аукционе свой недостроенный ТРК за 240 млн рублей, пока активные работы на участке не ведутся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В сентябре 2024 года мэрия продала с аукциона недостроенный ТРК за 240 миллионов рублей при стартовой цене лота в 6,5 миллиона рублей. Победителем стал застройщик объекта — индивидуальный предприниматель Андрей Барышев. В торгах участвовало 22 лица, участники значительно подняли цену, но застройщик объекта предложил больше всех. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многоэтажные недострои способны годами раздражать горожан и негативно влиять на общий облик города-миллионника. Как справляются с этой проблемой в Челябинске, как на данный момент выглядят 12 долгостроев и какая судьба их ждет, выясняло URA.RU. Изначально по проекту 16-этажное высотное здание, расположенное около Росреестра на улице Елькина в Советском районе Челябинска, должно было стать административным. Там планировалось разместить кафе на 160 мест и автопарковку на 152 места. Разрешение на строительство здания выдавалось до июня 2016 года, но стройка остановилась вплоть до 2024 года. В апреле 2024 года мэрия разрешила ООО «Памир» достроить проблемную высотку. Мэрией Челябинска было выдано постановление о разрешении на отклонение от предельных параметров, на минимальный отступ от западной границы при достройке объекта. Бизнесмен Артур Никитин начал возводить торговый комплекс по улице Васенко, 94, напротив регионального УФСБ, при мэре Вячеславе Тарасове в 2004 году. После смены власти в городе стройка замерла. Идея реконструировать строящийся объект под резиденцию главы Китая на саммитах ШОС и БРИКС 2020 года возникла уже при губернаторе Борисе Дубровском. В начале 2020 года стало ясно, что Никитин достроить объект не успевает. Саммиты не состоялись из-за пандемии коронавируса. Все работы на объектах остановились, а недострой мэрия изъяла через суд. В сентябре 2022 года мэрия Челябинска продала недострой с торгов за 39 млн рублей. Победителем стало ООО «Диск Плюс», владельцем которой является Игорь Духин, предприниматель из Челябинска. На данный момент там строят 6-7-этажный торгово-развлекательный центр (ТРК) с апартаментами. Застройщики «Дикси-плюс» уже начали готовить объект под строительство. Участок на пересечении проспекта Ленина и Свободы, возле «Детского мира», принадлежит компании «Жилтехстрой» бизнесмена Сергея Тартаковского. Котлован там стали рыть весной 2011 года. В апреле 2013 года было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий чиновниками администрации, выдававшими разрешение на строительство. В июне того же года прошел пикет против строительства этого ТК. Горожане хотели, чтобы там возвели сквер. Позже стало известно, что на месте появится пятиэтажный торгово-развлекательный комплекс с четырехуровневой подземной парковкой. Но стройка растянулась на годы. На данный момент здание строят, там можно увидеть рабочих. Строить комплекс под названием «Адмирал» на пересечении улиц Труда и Красной стали еще в начале двухтысячных годов. Согласно проекту, это должен был быть центр с торговыми и офисными помещениями, вертолетной площадкой, подземной парковкой и панорамными лифтами. Планировалось, что здание станет самым высоким в городе. Проектом занималась компания «Монолит-Инвест», ее собственник Евгений Рогоза получил участок от экс-мэра Вячеслава Тарасова. Когда городская власть сменилась и мэром стал Михаил Юревич, стройка встала. Объект находился в замороженном состоянии долгие годы. После этого имена собственников объекта сменяли друг друга. В 2024 году стало известно, что на месте недостроенного бизнес-центра в центре Челябинска появится жилой комплекс с двумя башнями высотой 30 и 35 этажей. Возводить их будет группа компаний «Магнитострой». В настоящее время стройка огорожена железным серым забором. В 2002 году 16-этажное административное здание в центре города со встроенным кафе, магазином и автостоянкой, предусмотренными по проекту, начала строить компания «Массив». Помещения раскупали быстро. Их брали не только физические лица, но и компании по договорам долевого участия. После того как застройщик здания «Массив» разорился и стройка была заморожена, дольщики попытались достроить высотку площадью десять тысяч квадратных метров за свой счет, но у них не хватило финансовой возможности. В январе 2024 года прошли общественные обсуждения по проекту строительства здания. В результате градостроительная комиссия рекомендовала мэрии одобрить возведение многоэтажного объекта при условии компенсации озеленения. Мэрия предоставила разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В Челябинске на базе бывшего института «Гипромез» реализуется проект «Центр международной торговли». Его инициаторы хотели возвести второй корпус, построили несколько этажей, но строительство завершить так и не смогли. В 2019 году там хотели возвести гостиницу к саммитам ШОС и БРИКС, но желающих достроить здание так и не нашлось. Строительства ЖК «Княжеский», который находится на улице Братьев Кашириных, напротив Торгового центра, горожане ждали более десяти лет. Дольщики вложили в возведение объекта средства на общую сумму 400 миллионов рублей. Новый жилой комплекс должна была построить «Уральская строительная компания». В настоящее время застройщик является банкротом, дольщикам была выплачена компенсация. В мае 2024 года долгострой был демонтирован. Новый инвестор и застройщик White Group решил снести недостроенный жилой комплекс и возвести на его месте новые объекты бизнес-класса. Там они должны появиться к 2026 году. На данный момент на объекте уже ведется строительство. Недостроенный конгресс-холл «Крылья», прозванный в народе «ребрами Дубровского», расположенный над рекой Миасс, должен был появиться к саммитам ШОС и БРИКС. Данный проект несколько раз меняли. Изменялась этажность, убирали мост между башнями. По причине отставания от сроков власти заявили, что саммиты пройдут в другом месте — в конгресс-холле «Таганай». Объект должен был остаться декорациями для сквера Искусств. В 2020 году прокуратура выявила нарушения при строительстве объекта, было возбуждено уголовное дело по факту халатности. В том же году во время итоговой конференции челябинцам сообщили, что здание будет достроено. Там планировалось разместить концертный зал и дворец бракосочетания. На данный момент на стройплощадке можно увидеть только металлические конструкции. Отель на 275 мест компания «Росстрой» собиралась построить к саммитам ШОС и БРИКС. После того как у застройщика закончились деньги, стройка была заморожена. Объект был изъят у коммерсантов фирмы «Росстрой» Марата Бикбулатова и Альберта Усманова по суду. Степень готовности недостроенной гостиницы напротив ТРК «Фокус» как тогда, так и по сей день составляет 15%. Площадь земельного участка — 0,6 га. Мэрия несколько раз пыталась продать объект на аукционе. Недострой был продан за 22,4 миллиона рублей фирме-застройщику — только сменившей название осенью 2022 года. Позже недостроенную гостиницу выставили на сайте объявлений вдвое дороже — за 45 миллионов рублей. При этом на сайте продавец уточнял, что земельный участок площадью порядка 0,6 га находится в аренде у города. В 2013 году компания «Стройкомплекс-97» получила землю площадью 2 тысячи 250 квадратных метров вблизи «Гагарин Парка» и «Уральской молнии» в аренду, началось строительство. Но выше первого этажа конструкции не поднялись, стройка была заморожена. Степень готовности здания составляла 28%. Власти выставили на аукцион объект после того, как суд снял обеспечительные меры с недостроя. Стартовая цена лота составила 36 миллионов рублей. Аукционы проходили несколько раз, но торги каждый раз срывались. Победителем последнего аукциона был признан медцентр «Лотос», совладельцем которого является семья известного челябинского бизнесмена Сергея Вайнштейна. Мэрия Челябинска уже несколько раз выставляла на торги недостроенный склад. Объект площадью почти пять тысяч квадратных метров расположен по улице Валдайской 13 А. Недострой был изъят по суду у предпринимателя Рудольфа Бископа. В последний раз стартовая цена лота составляла 34,9 млн рублей. Площадь недостроя — 4 тысячи 686 квадратных метров. Согласно виду разрешенного использования, участок предназначен для завершения строительства склада. В апреле 2023 года мэрия подала иск к компании Андрея Барышева по поводу недостроя, расположенного на пересечении Университетской набережной и улицы Академика Макеева в Калининском районе. Власти требовали изъять у ООО «Стимул», который принадлежит экс-парламентарию, земельный участок площадью 10,5 тысячи квадратных метров с недостроенным объектом из-за невыполнения условий по контракту. При этом перед началом процесса администрация добилась запрета на проведение на участке любых работ. В сентябре 2024 года мэрия продала с аукциона недостроенный ТРК за 240 миллионов рублей при стартовой цене лота в 6,5 миллиона рублей. Победителем стал застройщик объекта — индивидуальный предприниматель Андрей Барышев. В торгах участвовало 22 лица, участники значительно подняли цену, но застройщик объекта предложил больше всех.