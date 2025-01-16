Британская энергокомпания выгонит на улицу более 4 тысяч человек

Британская компания BP сокращает 4,7 тысяч рабочих мест для снижения своих расходов. Об этом сообщил главный исполнительный директор энергокомпании Мюррей Очинклосс.
«Я понимаю и осознаю неопределенность, которую это несет для всех, чья работа может оказаться под угрозой», — передает Bloomberg со ссылкой на электронное письмо Очинклоасса. В обращении он также призвал работников «проявлять заботу, быть внимательными друг к другу» во время перемен.
Очинклосс сообщил, что в 2025 году BP планирует дополнительные сокращения расходов и с июня 2024 года уже приостановила 30 проектов, фокусируясь на наиболее прибыльных. Он также подчеркнул, что в будущем компания акцентирует внимание на цифровизации и использовании искусственного интеллекта.
Ранее BP отменила планы по расширению в сфере электроэнергетики из-за недостаточного прогресса и скептицизма к возобновляемым источникам. Компания также планировала увеличить инвестиции в зеленую энергетику до пяти млрд долларов ежегодно и увеличить производство возобновляемой энергии до 50 ГВт к концу десятилетия.
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