Bloomberg: Трамп начал разрабатывать план перемирия России и Украины

Команда избранного президента США Дональда Трампа приступила к разработке стратегии санкций против России, которая, как прогнозируется, будет содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg.
«Команда Трампа готовит план нефтяных санкций для сделки с Россией и удушения Ирана», — сообщил Bloomberg. Там же отметили, что разработка стратегии находится на начальной стадии. Утверждается, что этот план окажет воздействие на урегулирование конфликта.
Один из возможных подходов, который рассматривается в рамках этой стратегии, предполагает введение мер «доброй воли» в адрес российских производителей нефти в случае приближения к завершению конфликта на Украине. Это должно способствовать заключению мирного соглашения. Второй подход заключается в усилении санкционного давления для воздействия на принятие решений. Пока не ясно, к какому из предложенных вариантов склоняется сам Трамп.
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