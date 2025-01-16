Подростки регулярно избивают сверстника на камеру в свердловской школе. Видео

16 января 2025 в 19:05 Размер текста - 17 +

Избиение школьника записали на камеру (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 13-й школе поселка Черемухово (Свердловская область) подростки систематически избивают на камеру сверстника, который не может дать отпор. Руководство и учителя в курсе происходящего, но никак не реагируют, рассказала депутат местной думы Ольга Коптяева. «В школе происходит жесткий буллинг школьника. По неизвестным мне причинам руководство образования и самой школы молчат. Издевательство и избиение парня происходит не в первый раз. Руководство и учителя в курсе происходящего, но мер никаких не предпринимают», — написала Коптяева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, сотрудникам полиции и СКР необходимо организовать проверку. «Так как парня либо забьют и оставят инвалидом, либо все может закончиться суицидом. А это уже другие статьи УК РФ», — подчеркнула депутат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 13-й школе поселка Черемухово (Свердловская область) подростки систематически избивают на камеру сверстника, который не может дать отпор. Руководство и учителя в курсе происходящего, но никак не реагируют, рассказала депутат местной думы Ольга Коптяева. «В школе происходит жесткий буллинг школьника. По неизвестным мне причинам руководство образования и самой школы молчат. Издевательство и избиение парня происходит не в первый раз. Руководство и учителя в курсе происходящего, но мер никаких не предпринимают», — написала Коптяева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, сотрудникам полиции и СКР необходимо организовать проверку. «Так как парня либо забьют и оставят инвалидом, либо все может закончиться суицидом. А это уже другие статьи УК РФ», — подчеркнула депутат.