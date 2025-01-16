Подростки регулярно избивают сверстника на камеру в свердловской школе. Видео

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Улицы города. Курган, снег, драка, подростки, дети, школьники, уличная драка
Избиение школьника записали на камеру (архивное фото) Фото:

В 13-й школе поселка Черемухово (Свердловская область) подростки систематически избивают на камеру сверстника, который не может дать отпор. Руководство и учителя в курсе происходящего, но никак не реагируют, рассказала депутат местной думы Ольга Коптяева.

«В школе происходит жесткий буллинг школьника. По неизвестным мне причинам руководство образования и самой школы молчат. Издевательство и избиение парня происходит не в первый раз. Руководство и учителя в курсе происходящего, но мер никаких не предпринимают», — написала Коптяева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, сотрудникам полиции и СКР необходимо организовать проверку. «Так как парня либо забьют и оставят инвалидом, либо все может закончиться суицидом. А это уже другие статьи УК РФ», — подчеркнула депутат.

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В 13-й школе поселка Черемухово (Свердловская область) подростки систематически избивают на камеру сверстника, который не может дать отпор. Руководство и учителя в курсе происходящего, но никак не реагируют, рассказала депутат местной думы Ольга Коптяева. «В школе происходит жесткий буллинг школьника. По неизвестным мне причинам руководство образования и самой школы молчат. Издевательство и избиение парня происходит не в первый раз. Руководство и учителя в курсе происходящего, но мер никаких не предпринимают», — написала Коптяева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, сотрудникам полиции и СКР необходимо организовать проверку. «Так как парня либо забьют и оставят инвалидом, либо все может закончиться суицидом. А это уже другие статьи УК РФ», — подчеркнула депутат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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