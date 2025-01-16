В Перми загорелось предприятие по производству воска

На пожар выехали шесть единиц техники
В Перми на предприятии по производству воска произошел пожар. Возгорание началось в ангаре, где хранился парафин, сообщили в telegram-канале ГУ МЧС Пермского края.
«На улице Красноборская в Перми произошло возгорание внутри металлического ангара, в котором находились емкости с парафином. К счастью, на пожаре никто не пострадал», — сказано в сообщении.
Возгорание потушили. Ведомство выясняет причины происшествия.
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