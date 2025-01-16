В Перми загорелось предприятие по производству воска

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На пожар выехали шесть единиц техники
На пожар выехали шесть единиц техники Фото:

В Перми на предприятии по производству воска произошел пожар. Возгорание началось в ангаре, где хранился парафин, сообщили в telegram-канале ГУ МЧС Пермского края.

«На улице Красноборская в Перми произошло возгорание внутри металлического ангара, в котором находились емкости с парафином. К счастью, на пожаре никто не пострадал», — сказано в сообщении.

Возгорание потушили. Ведомство выясняет причины происшествия.

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В Перми на предприятии по производству воска произошел пожар. Возгорание началось в ангаре, где хранился парафин, сообщили в telegram-канале ГУ МЧС Пермского края. «На улице Красноборская в Перми произошло возгорание внутри металлического ангара, в котором находились емкости с парафином. К счастью, на пожаре никто не пострадал», — сказано в сообщении. Возгорание потушили. Ведомство выясняет причины происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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