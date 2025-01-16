В Екатеринбурге вечером 16 января в районе ЖБИ покончил с собой 15-летний школьник. Его тело нашли возле 29-этажного жилого комплекса, рассказал URA.RU источник в силовой среде.
«Совершил суицид 15-летний парень. Делом занимаются следователи СКР. Будет возбуждено уголовное дело», — сказал собеседник. Источник в экстренных службах добавил, что трагедия случилась около 17:00 часов на ул. Высоцкого, 5.
По словам очевидца, на месте происшествия силовики опрашивают молодую девушку. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.
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