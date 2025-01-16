Аналитики отметили позитивную динамику в ценах на жилье в России

Средняя стоимость новостроек в 2024 году увеличилась на 9,2%, но с учетом годовой инфляции в 9,52%, реальная цена осталась практически неизменной. Об этом сообщили аналитики «Дом.РФ» со ссылкой на «Индекс цен на первичном рынке жилья».
«По итогам 2024 года цены на первичном рынке России в среднем выросли на 9,2%. В реальном выражении при годовой инфляции в 9,52% цены почти не изменились», —передает РБК данные аналитиков «Дом.РФ». Согласно подсчетам, в 2025 году динамика сохранит текущий характер.
В 2024 году наибольший рост цен на новостройки наблюдался в Омской области (26%), Астраханской области (24%) и Севастополе (23%). В регионах с высоким темпом строительства жилья стоимость поднялась менее значительно: в Свердловской области — на 15%, в Ленинградской области — на 13%, а в Ростовской области — на 12%. В Москве стоимость строящегося жилья за год увеличилась всего на 8,5%.
Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Александр Диваков предположил, что в текущем году на рынке новостроек возможен рост цен немного выше уровня инфляции. При этом на вторичном рынке прогнозируется стагнация, добавил эксперт. Об этом писал телеканал RT.
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