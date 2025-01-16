Главу пермской компании ожидает суд за сокрытие налогов на 70 миллионов рублей

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Обвиняемый нарушал закон, руководя работами на объектах Прикамья и Удмуртии
Обвиняемый нарушал закон, руководя работами на объектах Прикамья и Удмуртии Фото:

Директора пермской строительной компании осудят за уклонение от уплаты налогов на сумму, превышающую 70 млн рублей. Расследование уголовного дела завершено, передает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

«Установлено, что в период с 1 января 2016 года по 28 марта 2018 года обвиняемый <...> уклонился от уплаты налогов в размере более 70 миллионов рублей. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения», — указано в telegram-канале ведомства.

В рамках следствия на имущество и деньги обвиняемого наложили арест, сумма исчисляется 160 млн рублей. В добровольном порядке фигурант дела возместил материальный ущерб в размере 33 млн рублей.

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Директора пермской строительной компании осудят за уклонение от уплаты налогов на сумму, превышающую 70 млн рублей. Расследование уголовного дела завершено, передает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что в период с 1 января 2016 года по 28 марта 2018 года обвиняемый <...> уклонился от уплаты налогов в размере более 70 миллионов рублей. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения», — указано в telegram-канале ведомства. В рамках следствия на имущество и деньги обвиняемого наложили арест, сумма исчисляется 160 млн рублей. В добровольном порядке фигурант дела возместил материальный ущерб в размере 33 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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