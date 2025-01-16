Главу пермской компании ожидает суд за сокрытие налогов на 70 миллионов рублей

Директора пермской строительной компании осудят за уклонение от уплаты налогов на сумму, превышающую 70 млн рублей. Расследование уголовного дела завершено, передает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
«Установлено, что в период с 1 января 2016 года по 28 марта 2018 года обвиняемый <...> уклонился от уплаты налогов в размере более 70 миллионов рублей. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения», — указано в telegram-канале ведомства.
В рамках следствия на имущество и деньги обвиняемого наложили арест, сумма исчисляется 160 млн рублей. В добровольном порядке фигурант дела возместил материальный ущерб в размере 33 млн рублей.
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