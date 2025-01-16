Арктическая экспедиция МЧС России прибыла в Новый Уренгой (ЯНАО) позже запланированного времени. Корреспондент URA.RU с места событий сообщил, что опоздание составило около трех часов.
«Арктическая экспедиция МЧС с частичками „Вечного огня“ добралась до Нового Уренгоя. Колонная прибыла с опозданием около трех часов», — говорится в сообщении.
В рамках экспедиции пройдет церемония слияния частиц «Вечного огня» у мемориала «Трех воин». Возложение цветов в память о погибших воинах состоится на площади Памяти.
Ранее все жители села Аксарка, а их было около 5000 человек, вышли на улицы, чтобы встретить Арктическую экспедицию МЧС. Для них это уникальное событие. В планах посетить все муниципалитеты Ямала.
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