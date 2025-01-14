МЧС России проводит акцию передачи лампады с Вечным огнем с подножия мурманского мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ». Днем 14 января она была доставлена в ЯНАО из Республики Коми.
«В рамках проведения Арктической экспедиции МЧС, которая стартовала в конце декабря 2024 года, сегодня состоялась встреча гостей из Республики Коми — ямальцы приняли эстафету с передачей лампады с Вечным огнём. В первый день экспедиции на территории этнографического стойбища „Земля Надежды“ в храме Архистратига Божия Михаила прошла церемония передачи лампады с Вечным огнем» — написано в telegram-канале ведомства.
После передачи этого символа, в храме прошел Благодарственный молебен за дарование Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что частичка Вечного огня появится в каждом городе и селе ЯНАО, по маршруту экспедиции — от Лабытнанги до Тазовского.
Также в первый день экспедиции глава МЧС России по ЯНАО Олег Гилев вручил Иеромонаху Арсению памятный подарок. Им стала икона Божьей Матери «Неопалимая Купина», которая будет оберегать прихожан от пожаров и невзгод.
В Надыме 16 января перекроют дорожное движение. Ограничение планируют в связи с мероприятиями участников экспедиции «Безопасная Арктика». Горожан призывают быть внимательными и планировать маршрут поездки заранее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!