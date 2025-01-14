14 января 2025

МЧС передали в ЯНАО лампаду с Вечным огнем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из Республики Коми в ЯНАО передали лампаду с Вечным огнем
Из Республики Коми в ЯНАО передали лампаду с Вечным огнем Фото:

МЧС России проводит акцию передачи лампады с Вечным огнем с подножия мурманского мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ». Днем 14 января она была доставлена в ЯНАО из Республики Коми.

«В рамках проведения Арктической экспедиции МЧС, которая стартовала в конце декабря 2024 года, сегодня состоялась встреча гостей из Республики Коми — ямальцы приняли эстафету с передачей лампады с Вечным огнём. В первый день экспедиции на территории этнографического стойбища „Земля Надежды“ в храме Архистратига Божия Михаила прошла церемония передачи лампады с Вечным огнем» — написано в telegram-канале ведомства.

После передачи этого символа, в храме прошел Благодарственный молебен за дарование Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что частичка Вечного огня появится в каждом городе и селе ЯНАО, по маршруту экспедиции — от Лабытнанги до Тазовского.

Также в первый день экспедиции глава МЧС России по ЯНАО Олег Гилев вручил Иеромонаху Арсению памятный подарок. Им стала икона Божьей Матери «Неопалимая Купина», которая будет оберегать прихожан от пожаров и невзгод.

В Надыме 16 января перекроют дорожное движение. Ограничение планируют в связи с мероприятиями участников экспедиции «Безопасная Арктика». Горожан призывают быть внимательными и планировать маршрут поездки заранее.

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МЧС России проводит акцию передачи лампады с Вечным огнем с подножия мурманского мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ». Днем 14 января она была доставлена в ЯНАО из Республики Коми. «В рамках проведения Арктической экспедиции МЧС, которая стартовала в конце декабря 2024 года, сегодня состоялась встреча гостей из Республики Коми — ямальцы приняли эстафету с передачей лампады с Вечным огнём. В первый день экспедиции на территории этнографического стойбища „Земля Надежды“ в храме Архистратига Божия Михаила прошла церемония передачи лампады с Вечным огнем» — написано в telegram-канале ведомства. После передачи этого символа, в храме прошел Благодарственный молебен за дарование Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что частичка Вечного огня появится в каждом городе и селе ЯНАО, по маршруту экспедиции — от Лабытнанги до Тазовского. Также в первый день экспедиции глава МЧС России по ЯНАО Олег Гилев вручил Иеромонаху Арсению памятный подарок. Им стала икона Божьей Матери «Неопалимая Купина», которая будет оберегать прихожан от пожаров и невзгод. В Надыме 16 января перекроют дорожное движение. Ограничение планируют в связи с мероприятиями участников экспедиции «Безопасная Арктика». Горожан призывают быть внимательными и планировать маршрут поездки заранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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