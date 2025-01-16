США сняли санкции с дочери экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова

Дочь бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталья была исключена из санкционных списков США. Информация об этом размещена на сайте американского Министерства финансов.
«В список были внесены следующие удаления: Cердюкова Наталья Анатольевна <...>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем», — говорится в заявлении ведомства. Оно опубликовано на официальном сайте.
Сердюков был включен в санкционные списки в 2022 году. Тогда вместе с ним в реестр Минфина США попала телеведущая Тина Канделаки, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.