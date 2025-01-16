16 января 2025

США сняли санкции с дочери экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова

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Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 годы
Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 годы Фото:
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Дочь бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталья была исключена из санкционных списков США. Информация об этом размещена на сайте американского Министерства финансов.

«В список были внесены следующие удаления: Cердюкова Наталья Анатольевна <...>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем», — говорится в заявлении ведомства. Оно опубликовано на официальном сайте.

Сердюков был включен в санкционные списки в 2022 году. Тогда вместе с ним в реестр Минфина США попала телеведущая Тина Канделаки, пишет RT.

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Дочь бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталья была исключена из санкционных списков США. Информация об этом размещена на сайте американского Министерства финансов. «В список были внесены следующие удаления: Cердюкова Наталья Анатольевна <...>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем», — говорится в заявлении ведомства. Оно опубликовано на официальном сайте. Сердюков был включен в санкционные списки в 2022 году. Тогда вместе с ним в реестр Минфина США попала телеведущая Тина Канделаки, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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