В Нижнем Тагиле отремонтировали все памятники, посвященные ВОВ

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) завершается реставрация всех памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Ремонт прошел также на Площади Славы в Дзержинском районе, сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершаем мероприятия, связанные с восстановлением и благоустройством всех памятников и мемориалов, посвященных защитникам Отечества. Преобразилась Площадь Славы в Дзержинском районе. На 100% заменены гранитные плиты на шести пилонах», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На площади отреставрировали также рельефные изображения, их установят весной. Пинаев отметил, что все мемориальные объекты обновят и в сельских населённых пунктах.
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