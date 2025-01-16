16 января 2025

В Нижнем Тагиле отремонтировали все памятники, посвященные ВОВ

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На Площади Славы заменили гранитные плиты (архивное фото)
На Площади Славы заменили гранитные плиты (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) завершается реставрация всех памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Ремонт прошел также на Площади Славы в Дзержинском районе, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершаем мероприятия, связанные с восстановлением и благоустройством всех памятников и мемориалов, посвященных защитникам Отечества. Преобразилась Площадь Славы в Дзержинском районе. На 100% заменены гранитные плиты на шести пилонах», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На площади отреставрировали также рельефные изображения, их установят весной. Пинаев отметил, что все мемориальные объекты обновят и в сельских населённых пунктах.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) завершается реставрация всех памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Ремонт прошел также на Площади Славы в Дзержинском районе, сообщил мэр города Владислав Пинаев. «В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершаем мероприятия, связанные с восстановлением и благоустройством всех памятников и мемориалов, посвященных защитникам Отечества. Преобразилась Площадь Славы в Дзержинском районе. На 100% заменены гранитные плиты на шести пилонах», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На площади отреставрировали также рельефные изображения, их установят весной. Пинаев отметил, что все мемориальные объекты обновят и в сельских населённых пунктах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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