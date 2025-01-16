Путин назначил нового судью в Тюменской области

Указ Путина о назначении подписан 16 января текущего года
Судьей Тюменского областного суда назначена Алена Воробьева. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Указом президента Российской Федерации судьей Тюменского областного суда назначена Воробьева Алена Петровна», — говорится в документе. Указ опубликован на портале правовых актов 16 января 2025 года.
Согласно данным портала «Судьи России», Алена Воробьева с 2018 года работала судьей Ленинского районного суда города Тюмени. Трудовую деятельность начала помощником прокурора в Ивделе Свердловской области.
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