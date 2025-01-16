16 января 2025
15 января 2025

Путин назначил нового судью в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Указ Путина о назначении подписан 16 января текущего года
Указ Путина о назначении подписан 16 января текущего года Фото:

Судьей Тюменского областного суда назначена Алена Воробьева. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Указом президента Российской Федерации судьей Тюменского областного суда назначена Воробьева Алена Петровна», — говорится в документе. Указ опубликован на портале правовых актов 16 января 2025 года.

Согласно данным портала «Судьи России», Алена Воробьева с 2018 года работала судьей Ленинского районного суда города Тюмени. Трудовую деятельность начала помощником прокурора в Ивделе Свердловской области.

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Судьей Тюменского областного суда назначена Алена Воробьева. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Указом президента Российской Федерации судьей Тюменского областного суда назначена Воробьева Алена Петровна», — говорится в документе. Указ опубликован на портале правовых актов 16 января 2025 года. Согласно данным портала «Судьи России», Алена Воробьева с 2018 года работала судьей Ленинского районного суда города Тюмени. Трудовую деятельность начала помощником прокурора в Ивделе Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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