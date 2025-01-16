16 января 2025

«Главный друг» Украины собрался возглавить миротворческую миссию

Telegraph: Великобритания стремится возглавить миротворческую миссию на Украине
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Британия имеет достаточно сильную позицию, чтобы возглавить миротворческую миссию, пишет Telegraph
Британия имеет достаточно сильную позицию, чтобы возглавить миротворческую миссию, пишет Telegraph Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания намерена стать во главе совместной с Францией миссии по размещению миротворческих сил на территории Украины после завершения конфликта. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на высокопоставленного представителя британских вооруженных сил.

«Британские войска могут и будут руководить миротворческой миссией на Украине», — говорится в материале издания. Отмечается, что Лондон находится в достаточно сильном положении, чтобы взять руководящую позицию на себя.

Ранее британцы оскорбили премьер-министра страны Кира Стармера, решившего отправить войска на Украину. Жители назвали политика «безмозглой курицей». После недавнего визита Стармера в Киев президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые тесные отношения у республики сложились именно с Великобританией. Такую оценку лидер дал после подписания 100-летнего соглашения с Соединенным Королевством.

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Великобритания намерена стать во главе совместной с Францией миссии по размещению миротворческих сил на территории Украины после завершения конфликта. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на высокопоставленного представителя британских вооруженных сил. «Британские войска могут и будут руководить миротворческой миссией на Украине», — говорится в материале издания. Отмечается, что Лондон находится в достаточно сильном положении, чтобы взять руководящую позицию на себя. Ранее британцы оскорбили премьер-министра страны Кира Стармера, решившего отправить войска на Украину. Жители назвали политика «безмозглой курицей». После недавнего визита Стармера в Киев президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые тесные отношения у республики сложились именно с Великобританией. Такую оценку лидер дал после подписания 100-летнего соглашения с Соединенным Королевством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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