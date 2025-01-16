«Главный друг» Украины собрался возглавить миротворческую миссию

Великобритания намерена стать во главе совместной с Францией миссии по размещению миротворческих сил на территории Украины после завершения конфликта. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на высокопоставленного представителя британских вооруженных сил.
«Британские войска могут и будут руководить миротворческой миссией на Украине», — говорится в материале издания. Отмечается, что Лондон находится в достаточно сильном положении, чтобы взять руководящую позицию на себя.
Ранее британцы оскорбили премьер-министра страны Кира Стармера, решившего отправить войска на Украину. Жители назвали политика «безмозглой курицей». После недавнего визита Стармера в Киев президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые тесные отношения у республики сложились именно с Великобританией. Такую оценку лидер дал после подписания 100-летнего соглашения с Соединенным Королевством.
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