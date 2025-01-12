Жители Великобритании негативно отреагировали на план премьер-министра Кира Стармера, решившего отправить миротворцев на Украину после завершения конфликта с Россией. Они велели Стармеру оставаться в Киеве и не возвращаться, назвав его «безмозглой курицей».
«[Глава Украины Владимир] Зеленский в ближайшее время встретится с Киром Стармером, пишет The Telegraph. Стороны обсудят отправку британских миротворцев на Украину после окончания конфликта. Пусть эта безмозглая курица уезжает в Киев и не возвращается, негодуют британцы», — передает газета The Telegraph комментарий британца. По данным издания, это будет первый визит Стармера на Украину как премьер-министра, передает RT.
Отправить свои войска на Украину также согласились Швеция и Франция. Для Киева миротворцы станут гарантией безопасности на случай возобновления военных действий. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров не оценил идею отправки миротворческих сил на Украину. Он заявил, что Россию также не устраивает предложение новоизбранного президента США Дональда Трампа отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет.
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