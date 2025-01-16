16 января 2025

Зеленский назвал главного друга Украины прямо сейчас

Зеленский заявил о секретной части столетнего договора с Великобританией
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил, что самые тесные отношения у Украины с Британией
Зеленский заявил, что самые тесные отношения у Украины с Британией Фото:
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Самые тесные отношения у Украины установились с Великобританией, сообщил глава республики Владимир Зеленский после визита премьер министра Соединенного королевства Кира Стармера. По словам украинского лидера, 100-летний договор, подписанный двумя странами, также содержит в себе секретную часть.

«Самые тесные отношения сейчас установились между  Украиной и Великобританией... В столетнем договоре есть также закрытая, секретная часть соглашения», — рассказал Зеленский в своем видеообращении в telegram-канале.

В ходе визита Стармера в Киев был подписан 100-летний договор с Украиной. Документ направлен на углубление двусторонних отношений, особенно в оборонной сфере. По словам Зеленского, для Киева это выход на новый уровень.

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Самые тесные отношения у Украины установились с Великобританией, сообщил глава республики Владимир Зеленский после визита премьер министра Соединенного королевства Кира Стармера. По словам украинского лидера, 100-летний договор, подписанный двумя странами, также содержит в себе секретную часть. «Самые тесные отношения сейчас установились между  Украиной и Великобританией... В столетнем договоре есть также закрытая, секретная часть соглашения», — рассказал Зеленский в своем видеообращении в telegram-канале. В ходе визита Стармера в Киев был подписан 100-летний договор с Украиной.  Документ направлен на углубление двусторонних отношений, особенно в оборонной сфере. По словам Зеленского, для Киева это выход на новый уровень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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