Зеленский назвал главного друга Украины прямо сейчас

Самые тесные отношения у Украины установились с Великобританией, сообщил глава республики Владимир Зеленский после визита премьер министра Соединенного королевства Кира Стармера. По словам украинского лидера, 100-летний договор, подписанный двумя странами, также содержит в себе секретную часть.
«Самые тесные отношения сейчас установились между Украиной и Великобританией... В столетнем договоре есть также закрытая, секретная часть соглашения», — рассказал Зеленский в своем видеообращении в telegram-канале.
В ходе визита Стармера в Киев был подписан 100-летний договор с Украиной. Документ направлен на углубление двусторонних отношений, особенно в оборонной сфере. По словам Зеленского, для Киева это выход на новый уровень.
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