Дуда одернул Зеленского после нападок на кандидата в президенты Польши

Совет лидера Украины Владимира Зеленского кандидату в президенты Польши Каролю Навроцкому вызвал недоумение у главы польского государства Анджея Дуды. Последний подчеркнул, что Киеву стоит проявлять сдержанность.
«Я не знаю, почему Зеленский решил высказаться о кандидате в президенты республики. В таких вопросах нужно проявлять сдержанность. Сложно сказать, чем это было мотивировано», — сказал Дуда в интервью каналу W Polsce.
Зеленский вызвал бурную реакцию в Польше своим советом Навроцкому «начать тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках». Заявление прозвучало после слов польского политика о том, что он Украину в составе НАТО или ЕС, передает RT.
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