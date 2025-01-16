16 января 2025

Дуда одернул Зеленского после нападок на кандидата в президенты Польши

Польша после нападок на Навроцкого посоветовала Зеленскому быть осторожнее
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленскому стоит быть сдержаннее в своих высказываниях, отметил Дуда
Зеленскому стоит быть сдержаннее в своих высказываниях, отметил Дуда Фото:

Совет лидера Украины Владимира Зеленского кандидату в президенты Польши Каролю Навроцкому вызвал недоумение у главы польского государства Анджея Дуды. Последний подчеркнул, что Киеву стоит проявлять сдержанность.

«Я не знаю, почему Зеленский решил высказаться о кандидате в президенты республики. В таких вопросах нужно проявлять сдержанность. Сложно сказать, чем это было мотивировано», — сказал Дуда в интервью каналу W Polsce.

Зеленский вызвал бурную реакцию в Польше своим советом Навроцкому «начать тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках». Заявление прозвучало после слов польского политика о том, что он Украину в составе НАТО или ЕС, передает RT.

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Совет лидера Украины Владимира Зеленского кандидату в президенты Польши Каролю Навроцкому вызвал недоумение у главы польского государства Анджея Дуды. Последний подчеркнул, что Киеву стоит проявлять сдержанность. «Я не знаю, почему Зеленский решил высказаться о кандидате в президенты республики. В таких вопросах нужно проявлять сдержанность. Сложно сказать, чем это было мотивировано», — сказал Дуда в интервью каналу W Polsce. Зеленский вызвал бурную реакцию в Польше своим советом Навроцкому «начать тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках». Заявление прозвучало после слов польского политика о том, что он Украину в составе НАТО или ЕС, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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