16 января 2025

Аналитики назвали самую популярную марку внедорожников с пробегом у тюменцев

Лидером продаж среди внедорожников с пробегом у тюменцев стала Toyota
© Служба новостей «URA.RU»
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Продажи внедорожников Toyota за год выросли на 12,4%
Продажи внедорожников Toyota за год выросли на 12,4% Фото:

В Тюменской области в 2024 году самой популярной маркой внедорожников и кроссоверов с пробегом стала Toyota. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Авто».

«Доля сегмента кроссоверов и внедорожников в общих продажах автомобилей с пробегом в Тюменской области по итогам 2024 года составила 27,4%. Первое место по доле в этом сегменте получила Toyota, которой досталось 9,31% от продаж», — говорится в сообщении экспертов. Toyota также стала лидером по динамике продаж в регионе. За год прирост составил 12,4%.

В топ популярных марок вошли ВАЗ (LADA) с 7,85% и Hyundai с 6,9%. Четвертую строку рейтинга занимает Nissan, чья доля составила 6,4%, а замыкает пятерку Kia с долей 5,45%. Среди моделей список самых продаваемых выглядит следующим образом: ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), Chevrolet Niva и Toyota RAV4.

В Тюмени осенью 2024 года самой популярной маркой европейских автомобилей с пробегом стала BMW. На втором месте расположился Mercedes-Benz, а замыкает тройку лидеров Volkswagen.

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В Тюменской области в 2024 году самой популярной маркой внедорожников и кроссоверов с пробегом стала Toyota. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Авто». «Доля сегмента кроссоверов и внедорожников в общих продажах автомобилей с пробегом в Тюменской области по итогам 2024 года составила 27,4%. Первое место по доле в этом сегменте получила Toyota, которой досталось 9,31% от продаж», — говорится в сообщении экспертов. Toyota также стала лидером по динамике продаж в регионе. За год прирост составил 12,4%. В топ популярных марок вошли ВАЗ (LADA) с 7,85% и Hyundai с 6,9%. Четвертую строку рейтинга занимает Nissan, чья доля составила 6,4%, а замыкает пятерку Kia с долей 5,45%. Среди моделей список самых продаваемых выглядит следующим образом: ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), Chevrolet Niva и Toyota RAV4. В Тюмени осенью 2024 года самой популярной маркой европейских автомобилей с пробегом стала BMW. На втором месте расположился Mercedes-Benz, а замыкает тройку лидеров Volkswagen.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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