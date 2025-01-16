Аналитики назвали самую популярную марку внедорожников с пробегом у тюменцев

В Тюменской области в 2024 году самой популярной маркой внедорожников и кроссоверов с пробегом стала Toyota. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Авто».
«Доля сегмента кроссоверов и внедорожников в общих продажах автомобилей с пробегом в Тюменской области по итогам 2024 года составила 27,4%. Первое место по доле в этом сегменте получила Toyota, которой досталось 9,31% от продаж», — говорится в сообщении экспертов. Toyota также стала лидером по динамике продаж в регионе. За год прирост составил 12,4%.
В топ популярных марок вошли ВАЗ (LADA) с 7,85% и Hyundai с 6,9%. Четвертую строку рейтинга занимает Nissan, чья доля составила 6,4%, а замыкает пятерку Kia с долей 5,45%. Среди моделей список самых продаваемых выглядит следующим образом: ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), Chevrolet Niva и Toyota RAV4.
В Тюмени осенью 2024 года самой популярной маркой европейских автомобилей с пробегом стала BMW. На втором месте расположился Mercedes-Benz, а замыкает тройку лидеров Volkswagen.
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