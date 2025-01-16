Единственным регионом в РФ, где глинтвейн подешевел, стала Челябинская область

Челябинская область за период новогодних праздников стала единственным регионом, где подешевел глинтвейн. Об этом сообщают аналитики «Контур. Маркета».
«В то время как цена горячего напитка с пряностями в большинстве регионов страны возросла, в Челябинской области она упала на 3% и составив 310 рублей. При этом средняя цена на глинтвейн выросла в стране на 12%», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков.
Отмечается, что исследование проводилось на основе анализа 445 тысяч чеков, собранных в период с 30 декабря по 8 января 2025 года. Так в Северной Осетии глинтвейн подорожал на 21%, в Москве — на 14%.
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