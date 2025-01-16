16 января 2025

Единственным регионом в РФ, где глинтвейн подешевел, стала Челябинская область

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена на напиток упала на 3%
Цена на напиток упала на 3% Фото:

Челябинская область за период новогодних праздников стала единственным регионом, где подешевел глинтвейн. Об этом сообщают аналитики «Контур. Маркета».

«В то время как цена горячего напитка с пряностями в большинстве регионов страны возросла, в Челябинской области она упала на 3% и составив 310 рублей. При этом средняя цена на глинтвейн выросла в стране на 12%», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков.

Отмечается, что исследование проводилось на основе анализа 445 тысяч чеков, собранных в период с 30 декабря по 8 января 2025 года. Так в Северной Осетии глинтвейн подорожал на 21%, в Москве — на 14%.

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Челябинская область за период новогодних праздников стала единственным регионом, где подешевел глинтвейн. Об этом сообщают аналитики «Контур. Маркета». «В то время как цена горячего напитка с пряностями в большинстве регионов страны возросла, в Челябинской области она упала на 3% и составив 310 рублей. При этом средняя цена на глинтвейн выросла в стране на 12%», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. Отмечается, что исследование проводилось на основе анализа 445 тысяч чеков, собранных в период с 30 декабря по 8 января 2025 года. Так в Северной Осетии глинтвейн подорожал на 21%, в Москве — на 14%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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