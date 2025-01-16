16 января 2025

Екатеринбуржец покончил с собой на глазах у жены и ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Минусинска. Красноярский край, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, панельный дом, панелька
Тело мужчины нашли возле дома (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ночью 17 января в доме на Академика Постовского, 17А мужчина покончил с собой на глазах у жены и ребенка. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.

«Тело мужчины обнаружили у многоэтажного дома около двух часов ночи. Когда силовики приехали в квартиру, то поначалу долго не могли опросить жену, она рыдала, была просто не в адеквате. С ней был ребенок», — сказал собеседник агентства.

По его словам, погибшему около 35 лет. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге ночью 17 января в доме на Академика Постовского, 17А мужчина покончил с собой на глазах у жены и ребенка. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «Тело мужчины обнаружили у многоэтажного дома около двух часов ночи. Когда силовики приехали в квартиру, то поначалу долго не могли опросить жену, она рыдала, была просто не в адеквате. С ней был ребенок», — сказал собеседник агентства. По его словам, погибшему около 35 лет. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...