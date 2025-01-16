Екатеринбуржец покончил с собой на глазах у жены и ребенка

В Екатеринбурге ночью 17 января в доме на Академика Постовского, 17А мужчина покончил с собой на глазах у жены и ребенка. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.
«Тело мужчины обнаружили у многоэтажного дома около двух часов ночи. Когда силовики приехали в квартиру, то поначалу долго не могли опросить жену, она рыдала, была просто не в адеквате. С ней был ребенок», — сказал собеседник агентства.
По его словам, погибшему около 35 лет. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
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