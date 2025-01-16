Прокуратура заставила застройщика из ХМАО вернуть квартиры обманутым дольщикам

Прокуратура ХМАО помогла 37 семьям, которые остались без квартир из-за застройщика ООО «Наш Дом» в Нефтеюганске (ХМАО). Пресс-служба ведомства сообщила, что обманутые дольщики получили жилье.
«Специализированный застройщик „Наш Дом“ в 2020 году начал строительство дома № 14/1 в ЖК „Центральный“ в Нефтеюганске с привлечением денег дольщиков, но к установленному сроку работы не завершил и в июне 2023 года приостановил строительство. Благодаря вмешательству надзорного ведомства граждане получили равноценное жилье в домах инвестора», — рассказала окружная прокуратура на официальном сайте.
Напомним, дом № 14/1 в ЖК «Центральный» начали строить ещё в 2020 году, но застройщик не справился и заморозил стройку в 2023-м. Люди остались без обещанных квартир, а дом включили в реестр проблемных.
Чтобы помочь дольщикам, прокуратура приняла меры и вместе с властями округа разработала план поддержки пострадавших. Под их контролем у дольщиков выкупили права на недостроенный дом, чтобы решить проблему.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО озвучили срок решения проблемы обманутых дольщиков в Нефтеюганске. Власти пообещали решить вопрос к июлю 2024 года.
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