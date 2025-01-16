16 января 2025

Прокуратура заставила застройщика из ХМАО вернуть квартиры обманутым дольщикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Обманутые дольщики из Нефтеюганска получили квартиры
Обманутые дольщики из Нефтеюганска получили квартиры Фото:

Прокуратура ХМАО помогла 37 семьям, которые остались без квартир из-за застройщика ООО «Наш Дом» в Нефтеюганске (ХМАО). Пресс-служба ведомства сообщила, что обманутые дольщики получили жилье.

«Специализированный застройщик „Наш Дом“ в 2020 году начал строительство дома № 14/1 в ЖК „Центральный“ в Нефтеюганске с привлечением денег дольщиков, но к установленному сроку работы не завершил и в июне 2023 года приостановил строительство. Благодаря вмешательству надзорного ведомства граждане получили равноценное жилье в домах инвестора», — рассказала окружная прокуратура на официальном сайте.

Напомним, дом № 14/1 в ЖК «Центральный» начали строить ещё в 2020 году, но застройщик не справился и заморозил стройку в 2023-м. Люди остались без обещанных квартир, а дом включили в реестр проблемных.

Чтобы помочь дольщикам, прокуратура приняла меры и вместе с властями округа разработала план поддержки пострадавших. Под их контролем у дольщиков выкупили права на недостроенный дом, чтобы решить проблему.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО озвучили срок решения проблемы обманутых дольщиков в Нефтеюганске. Власти пообещали решить вопрос к июлю 2024 года.

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Прокуратура ХМАО помогла 37 семьям, которые остались без квартир из-за застройщика ООО «Наш Дом» в Нефтеюганске (ХМАО). Пресс-служба ведомства сообщила, что обманутые дольщики получили жилье. «Специализированный застройщик „Наш Дом“ в 2020 году начал строительство дома № 14/1 в ЖК „Центральный“ в Нефтеюганске с привлечением денег дольщиков, но к установленному сроку работы не завершил и в июне 2023 года приостановил строительство. Благодаря вмешательству надзорного ведомства граждане получили равноценное жилье в домах инвестора», — рассказала окружная прокуратура на официальном сайте. Напомним, дом № 14/1 в ЖК «Центральный» начали строить ещё в 2020 году, но застройщик не справился и заморозил стройку в 2023-м. Люди остались без обещанных квартир, а дом включили в реестр проблемных. Чтобы помочь дольщикам, прокуратура приняла меры и вместе с властями округа разработала план поддержки пострадавших. Под их контролем у дольщиков выкупили права на недостроенный дом, чтобы решить проблему. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО озвучили срок решения проблемы обманутых дольщиков в Нефтеюганске. Власти пообещали решить вопрос к июлю 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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