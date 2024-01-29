Власти ХМАО планируют ввести более миллиона квадратных метров жилья в 2024 году

Губернатор ХМАО поставила перед мэрами задачу ввести в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья в 2024 году. Об этом сообщает telegram-канал властей округа «Стройкомплекс Югры».
«Правительство Югры планирует в 2024 году ввести в эксплуатацию более одного миллиона кв. м. жилья. Такую задачу перед главами муниципалитетов поставила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании еженедельного штаба по вопросам капитального строительства», — указано в публикации.
Первые 50 тысяч квадратных метров уже введены в эксплуатацию. Стройблок уточняет, что в связи с достижением необходимых показателей регионального проекта «Жилье» вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев предложил начать применять федеральные стандарты. «Предлагаю декомпозировать показатели, ввести коэффициент — один квадратный метр на душу населения, в зависимости от количества жителей конкретного муниципального образования и разделить территории округа на четыре группы», — уточнил Ислаев.
Ранее URA.RU писало, что властям ХМАО удалось выполнить план по вводу жилья, несмотря на угрозу срыва, в частности, в Сургуте. Ситуацию удалось исправить благодаря сданным многоэтажкам в ряде муниципалитетов и ИЖС.
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