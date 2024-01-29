29 января 2024

Власти ХМАО планируют ввести более миллиона квадратных метров жилья в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре в 2024 году планируют ввести более миллиона квадратных метров жилья Фото:

Губернатор ХМАО поставила перед мэрами задачу ввести в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья в 2024 году. Об этом сообщает telegram-канал властей округа «Стройкомплекс Югры».

«Правительство Югры планирует в 2024 году ввести в эксплуатацию более одного миллиона кв. м. жилья. Такую задачу перед главами муниципалитетов поставила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании еженедельного штаба по вопросам капитального строительства», — указано в публикации.

Первые 50 тысяч квадратных метров уже введены в эксплуатацию. Стройблок уточняет, что в связи с достижением необходимых показателей регионального проекта «Жилье» вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев предложил начать применять федеральные стандарты. «Предлагаю декомпозировать показатели, ввести коэффициент — один квадратный метр на душу населения, в зависимости от количества жителей конкретного муниципального образования и разделить территории округа на четыре группы», — уточнил Ислаев.

Ранее URA.RU писало, что властям ХМАО удалось выполнить план по вводу жилья, несмотря на угрозу срыва, в частности, в Сургуте. Ситуацию удалось исправить благодаря сданным многоэтажкам в ряде муниципалитетов и ИЖС.

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Губернатор ХМАО поставила перед мэрами задачу ввести в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья в 2024 году. Об этом сообщает telegram-канал властей округа «Стройкомплекс Югры». «Правительство Югры планирует в 2024 году ввести в эксплуатацию более одного миллиона кв. м. жилья. Такую задачу перед главами муниципалитетов поставила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании еженедельного штаба по вопросам капитального строительства», — указано в публикации. Первые 50 тысяч квадратных метров уже введены в эксплуатацию. Стройблок уточняет, что в связи с достижением необходимых показателей регионального проекта «Жилье» вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев предложил начать применять федеральные стандарты. «Предлагаю декомпозировать показатели, ввести коэффициент — один квадратный метр на душу населения, в зависимости от количества жителей конкретного муниципального образования и разделить территории округа на четыре группы», — уточнил Ислаев. Ранее URA.RU писало, что властям ХМАО удалось выполнить план по вводу жилья, несмотря на угрозу срыва, в частности, в Сургуте. Ситуацию удалось исправить благодаря сданным многоэтажкам в ряде муниципалитетов и ИЖС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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