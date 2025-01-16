16 января 2025

В Перми продлили перекрытие улицы Окулова

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет движения по одной из полос на улице Окулова продлили
Запрет движения по одной из полос на улице Окулова продлили Фото:

Участок улицы Окулова в Перми перекрыли еще на полтора месяца. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта. Ранее предполагалось, что движение запретят до 28 декабря.

«Продлено ограничение движения по улице Окулова в сторону площади Гайдара до 00:00 1 марта. Проезд будет закрыт по одной полосе», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что до августа 2025 года запретили движение транспорта на улице Крисанова. Это связано со строительством автодороги.

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Участок улицы Окулова в Перми перекрыли еще на полтора месяца. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта. Ранее предполагалось, что движение запретят до 28 декабря. «Продлено ограничение движения по улице Окулова в сторону площади Гайдара до 00:00 1 марта. Проезд будет закрыт по одной полосе», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что до августа 2025 года запретили движение транспорта на улице Крисанова. Это связано со строительством автодороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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