В Перми продлили перекрытие улицы Окулова

Запрет движения по одной из полос на улице Окулова продлили
Участок улицы Окулова в Перми перекрыли еще на полтора месяца. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта. Ранее предполагалось, что движение запретят до 28 декабря.
«Продлено ограничение движения по улице Окулова в сторону площади Гайдара до 00:00 1 марта. Проезд будет закрыт по одной полосе», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что до августа 2025 года запретили движение транспорта на улице Крисанова. Это связано со строительством автодороги.
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