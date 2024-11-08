На улице в центре Перми перекрыли движение на десять месяцев

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Улицу Крисанова откроют не раньше августа 2025 года
Улицу Крисанова откроют не раньше августа 2025 года Фото:

В Перми на улице Крисанова запретили движение транспорта до августа 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве автомобильной дороги по улице Крисанова прекращено движение транспорта до 1 августа 2025 года. А именно на участке на участке от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина», — сказано в сообщении.

В ведомстве автомобилистов просят заранее продумывать маршруты передвижения по городу. Также водителям рекомендуют объезжать перекрытый участок по другим улицам.

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В Перми на улице Крисанова запретили движение транспорта до августа 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта. «В целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве автомобильной дороги по улице Крисанова прекращено движение транспорта до 1 августа 2025 года. А именно на участке на участке от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина», — сказано в сообщении. В ведомстве автомобилистов просят заранее продумывать маршруты передвижения по городу. Также водителям рекомендуют объезжать перекрытый участок по другим улицам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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