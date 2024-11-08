На улице в центре Перми перекрыли движение на десять месяцев

Улицу Крисанова откроют не раньше августа 2025 года
В Перми на улице Крисанова запретили движение транспорта до августа 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве автомобильной дороги по улице Крисанова прекращено движение транспорта до 1 августа 2025 года. А именно на участке на участке от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина», — сказано в сообщении.
В ведомстве автомобилистов просят заранее продумывать маршруты передвижения по городу. Также водителям рекомендуют объезжать перекрытый участок по другим улицам.
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