В тюменском селе достроят долгожданную школу

Долгожданную школу в Першино Уватского района Тюменской области обещают достроить к концу января. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба главного управления строительства региона.
«Общеобразовательную школу в п. Першино Уватского района планируют достроить до конца января. Сейчас строители завершают внутреннюю отделку помещений. Идёт отделка входных групп, пусконаладочные работы оборудования и инженерных систем», — говорится в сообщении.
Известно, что школа рассчитана на 60 учебных мест. Предусмотрено также дошкольное отделение на 20 мест. Все классы разместят на втором этаже здания, а первый займут детский сад, столовая, спортивный зал и медпункт.
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