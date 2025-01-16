16 января 2025

В тюменском селе достроят долгожданную школу

Школу в Першино Тюменской области сдадут до конца января
© Служба новостей «URA.RU»
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В школе завершается внутренняя отделка помещений
В школе завершается внутренняя отделка помещений Фото:

Долгожданную школу в Першино Уватского района Тюменской области обещают достроить к концу января. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба главного управления строительства региона.

«Общеобразовательную школу в п. Першино Уватского района планируют достроить до конца января. Сейчас строители завершают внутреннюю отделку помещений. Идёт отделка входных групп, пусконаладочные работы оборудования и инженерных систем», — говорится в сообщении.

Известно, что школа рассчитана на 60 учебных мест. Предусмотрено также дошкольное отделение на 20 мест. Все классы разместят на втором этаже здания, а первый займут детский сад, столовая, спортивный зал и медпункт.

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Долгожданную школу в Першино Уватского района Тюменской области обещают достроить к концу января. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба главного управления строительства региона. «Общеобразовательную школу в п. Першино Уватского района планируют достроить до конца января. Сейчас строители завершают внутреннюю отделку помещений. Идёт отделка входных групп, пусконаладочные работы оборудования и инженерных систем», — говорится в сообщении. Известно, что школа рассчитана на 60 учебных мест. Предусмотрено также дошкольное отделение на 20 мест. Все классы разместят на втором этаже здания, а первый займут детский сад, столовая, спортивный зал и медпункт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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