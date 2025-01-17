В Сатке смерть пенсионерки привела к уголовному делу о халатности врачей

Смерть 66-летней пациентки привела к уголовному делу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сатке Челябинской области смерть 66-летней женщины, к которой дважды приезжали медики скорой помощи, привела к уголовному делу о халатности врачей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

«По данному факту в СУ СКР по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет о смерти пожилой женщины в больнице, которой ранее дважды вызывали скорую помощь.

Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, дочь пенсионерки рассказала в соцсетях, что ее маме два раза вызывали бригаду скорой помощи из-за сильных болей в груди. По ее мнению, врачи не отреагировали на жалобы пациентки. Женщине стало хуже, ее госпитализировали в больницу, где она скончалась.

Следователи уже запросили медицинские документы, назначена судмедэкспертиза. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.