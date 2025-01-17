Две страны в Европе заключат пакт против России

Великобритания и Польша заключат пакт о противодействии России, борьбе с нелегальной иммиграцией и защите энергетических поставок. Об этом сообщают американские журналисты.
«Великобритания и Польша работают над оборонным договором, который будет охватывать все: от отражения натиска России до борьбы с нелегальной иммиграцией и защиты поставок энергоносителей», — передает газета Politico. Отмечается, что о заключении договора премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит во время своего визита в Варшаву, который состоится вскоре после подписания соглашения о сотрудничестве с Украиной в Киеве.
Помимо Польши, Великобритания активно наращивает свое присутствие и взаимодействие в оборонной сфере и с другими европейскими странами. Недавно были заключены аналогичные соглашения с Украиной и Германией, а также проведены встречи с лидерами стран Северной Европы и Балтии в рамках Совместных экспедиционных сил НАТО.
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский и Кир Стармер подписали соглашение о «столетнем партнерстве». Документ направлен на углубление двусторонних отношений, особенно в оборонной сфере. Киев и Лондон планируют развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и создании оружия. Также Великобритания хочет расширить программу подготовки украинских военных, передает «Национальная служба новостей».
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