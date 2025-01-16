Украина и Британия заключили договор о 100-летнем партнерстве

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Зеленский и Стармер подписали договор о «столетнем партнерстве»
Зеленский и Стармер подписали договор о «столетнем партнерстве» Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о «столетнем партнерстве» между двумя странами во время визита британского премьера в Киев. Сообщается, что документ направлен на углубление двусторонних отношений, особенно в оборонной сфере.

«Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о столетнем партнерстве», — приводит слова Зеленского агентство «Укринформ». Отмечается, что соглашение символизирует значительное укрепление связей между Украиной и Великобританией.

Визит Кира Стармера на Украину был неанонсированным. Согласно публикации в газете Financial Times, представитель Великобритании прибыл, чтобы провести переговоры и заключить с украинским президентом соглашение о «столетнем партнерстве».

Согласно договору Украина и Великобритания путем военного сотрудничества намерены укрепить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей. Также «столетнее партнерство» должно объединить экспертов двух стран для развития научного и технологического партнерства в областях здравоохранения, агротехнологии, космоса и беспилотников.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о «столетнем партнерстве» между двумя странами во время визита британского премьера в Киев. Сообщается, что документ направлен на углубление двусторонних отношений, особенно в оборонной сфере. «Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о столетнем партнерстве», — приводит слова Зеленского агентство «Укринформ». Отмечается, что соглашение символизирует значительное укрепление связей между Украиной и Великобританией. Визит Кира Стармера на Украину был неанонсированным. Согласно публикации в газете Financial Times, представитель Великобритании прибыл, чтобы провести переговоры и заключить с украинским президентом соглашение о «столетнем партнерстве». Согласно договору Украина и Великобритания путем военного сотрудничества намерены укрепить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей. Также «столетнее партнерство» должно объединить экспертов двух стран для развития научного и технологического партнерства в областях здравоохранения, агротехнологии, космоса и беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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