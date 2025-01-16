На Ямале за первую половину января выпало рекордное количество осадков, но не все коммунальные службы оказались готовы к такому явлению. С начала года поступает много обращений от ямальцев с жалобами на нечищенные улицы и дворы. Как местные власти реагируют на просьбы граждан и как справляются с ситуацией — читайте на URA.RU.
Салехард
Первый заместитель главы Салехарда Андрей Барышников 17 января осмотрел улицы города и прокомментировал ситуацию на дорогах. После праздников в соцсетях было зафиксировано более 70 вопросов от местных жителей по поводу уборки снега.
«Горячие территории — это муниципальные внутридворовые. Мы задействованы все-таки в основном на магистральных улицах, туда заходим крайне редко. И поэтому с этих точек бьют — это, например, Броднева 31, Броднева 27. По Подшибякина у нас очень много [обращений], именно там, где деревянный фонд. Очень много обращений с улицы Сенькина. Самая шумная неделя по снегу, но ни один вопрос мы не оставим без ответа», — рассказал Барышников во время прямого эфира в группе VK «Медиацентр Салехард».
Ежедневно на дороги выводится более 50 единиц техники. С начала года с улично-дорожной сети и с объектов социально-культурного назначения убрали более 90 тысяч кубометров снега. Барышников сообщил, что подрядчик справляется, техники хватает.
В администрации города URA.RU сообщили, что за 15 дней января в городе выпало 21,6 мм осадков при норме за этот срок 12,4. Высота снежного покрова составила 55 см.
Надым
Представители администрации Надымского района сообщили, что все поступившие сообщения и обращения отрабатываются в максимально короткий срок подрядчиком, который отвечает за содержание дорог в городе. Уборку улично-дорожной сети проверяют не менее одного раза в месяц.
«Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством контролирует качество содержания улично-дорожной сети посредством выездных обследований. Дополнительно не менее одного раза в месяц проводится контрольная проверка и приемка выполненных работ, оценивается уровень содержания автомобильных дорог», — сообщили в пресс-службе мэрии Надыма URA.RU.
Новый Уренгой
В Новом Уренгое из-за аномально теплой и снежной зимы за ноябрь и декабрь 2024 года снега на полигон вывезено в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Местные власти сообщают, что дорожные службы работают в две смены, графики работ и отчеты об уборке ежедневно публикуются в соцсетях.
«В первую очередь от снега очищаются магистрали, подъезды к социальным объектам. Затруднений в движении по городским дорогам нет. Работы во дворах выполняются в соответствии с утвержденными графиками. Все проблемные участки, о которых сообщают горожане, берутся в работу, передаются подрядчикам для включения в план работ», — пояснили URA.RU представители администрации Нового Уренгоя.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде автобус и встречная «Газель» с трудом разъехались из-за больших снежных валов по краям дороги. Машина смогла пропустить автобус благодаря повороту во двор. В Ноябрьске дорожники сообщают, что причиной нечищенных от снега дорог может быть ситуация на местном полигоне — грузовики застревают на въезде и время разгрузки снега увеличивается. Со стихией борются в Новом Уренгое и Надыме. В газовой столице снег доставляет хлопоты не только на дорогах, но и на крышах. В Надыме к чистке снега уже приступили дети — они лопатами чистят спортивные площадки во дворах, чтобы было где поиграть.
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