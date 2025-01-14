Самые крупные города Ямала утопают в снегу — северяне жалуются на плохую уборку (или даже ее отсутствие) муниципальных территорий от снега. О проблемных точках в городах ЯНАО — в материале URA.RU.
Новый Уренгой
"Восточный 4/6, парковка — за всю зиму ни разу не чистили. Когда уже совершиться чудо, и нам почистят парковку? С середины декабря ждем, и каждый раз кормят завтраками, уже объелись вашими завтраками. Скоро машины будем ставить на дом крыши", — сообщила Светлана в telegram-чате "Обращения ЯНАО".
Там же в Новом Уренгое проблемы со снегом наблюдаются не только на дорогах, тротуарах и парковках — людей беспокоят и крыши. Снежные валы здесь угрожающе нависли над людьми.
"Этой горы у здания не было никогда. Всегда чистили подчистую. Все повороты также сделали максимально опасными со слепыми зонами", — написала в НУР-чате пользователь Анечка.
Ноябрьск
Лидирует по показателям недовольных уборкой снега граждан и Ноябрьск — с 1 января за уборкой дорог здесь следит новая подрядная организация «Амрат-М» из Тюмени, к слову, директора этой компании обвиняют в мошенничестве. Сотрудники подрядчика стараются справится с суровым климатом Ямала — а водители заступаются за работодателя, однако люди намекают, что помимо дорог чистить нужно еще и тротуары.
"Восьмой микрорайон утопает в снегу. Приходится с детьми идти по дороге, где ездят машины, подвергать себя опасности, так как по тротуару идти невозможно", — написал анонимный пользователь в telegram-канале NSK.
По сообщениям ноябрян, и на дорогах машины застревают из-за огромных сугробов. «Ощущение, что живем в заснеженной деревне», — написали в NSK.
"Магистральная, 87 — еще ни разу с весны не проводили чистку от снега! Заборов, урн, скамеек, как и детской площадки — давно не видно! УК говорит, что к концу месяца только запланирована уборка", — сообщил местный житель в группе "Злой ноябрянин" в VK.
Надым
Не отстает от «коллег» и Надым. Здесь граждане также задаются вопросом — почему каждый год коммунальные службы оказываются не готовы к такому обилию осадков? Пишут, что по факту город завален снегом, но ситуация здесь чуточку лучше.
"По улице Зверева убрали с обочин снег. Ну как убрали — скинули на дорогу. В итоге выезды со дворов — это маленькая дырочка на одну машину, и всего две полосы на Зверева (от кольца и до Зверева, 50). И это в утренний час-пик", — сообщили в группе "Злой и добрый надымчанин" в VK.
А дети в Надыме открыли для себя новую «игру» — они берут лопаты и сами чистят спортплощадки, которые утопают в сугробах. К «активному отдыху» на свежем воздухе подключились и их родители.
"Наши дети хотят играть на спортивных кортах, но их за все время ни разу не чистили, хотя детские площадки во дворах чистят. Тротуар чистят также крайне редко. Вчера наши дети попросили лопаты и пошли чистить корт на Заводской, 5. Мы — родители — также им помогали", — написал Анатолий Лоскутников в группе "Злой и добрый надымчанин" в VK.
Также URA.RU сообщало, что в Салехарде Госавтоинспекция устроила проверку на выполнение нормативов уборки снега — в итоге возбуждено четыре административных дела. Проверяющие отметили рыхлый снег на тротуарах, снежные накаты и сужение проезжей части.
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