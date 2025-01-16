В тюменских кафе нашли потенциально опасные продукты

В четырех заведениях общепита Тюменской области обнаружили мясную продукцию без сопроводительных документов. Об этом на своем официальном сайте сообщает региональное управление Россельхознадзора.
«При проведении мониторинга системы „Меркурий“ выявлены четыре нарушения. У предприятий отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы. Следовательно, все вышеуказанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность», — говорится в сообщении.
Нарушения допустили четыре кафе, расположенные в различных районах Тюменской области:
- «Дон Антон», Тобольск;
- кафе «Вкусно», Голышмановский район;
- ресторан «Ани», Тобольск;
- кафе «У Саныча», Заводоуковск.
Известно, что предпринимателям объявлено предостережение. информация о нарушениях направлена в региональное управление Роспотребнадзора.
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