16 января 2025

В тюменских кафе нашли потенциально опасные продукты

В четырех кафе Тюменской области закупали мясо без ветеринарных документов
© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцы кафе не внесли данные о ветеринарных сертификатах в систему контроля «Меркурий»
Владельцы кафе не внесли данные о ветеринарных сертификатах в систему контроля «Меркурий» Фото:

В четырех заведениях общепита Тюменской области обнаружили мясную продукцию без сопроводительных документов. Об этом на своем официальном сайте сообщает региональное управление Россельхознадзора.

«При проведении мониторинга системы „Меркурий“ выявлены четыре нарушения. У предприятий отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы. Следовательно, все вышеуказанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность», — говорится в сообщении.

Нарушения допустили четыре кафе, расположенные в различных районах Тюменской области:

  • «Дон Антон», Тобольск;
  • кафе «Вкусно», Голышмановский район;
  • ресторан «Ани», Тобольск;
  • кафе «У Саныча», Заводоуковск.

Известно, что предпринимателям объявлено предостережение. информация о нарушениях направлена в региональное управление Роспотребнадзора.

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В четырех заведениях общепита Тюменской области обнаружили мясную продукцию без сопроводительных документов. Об этом на своем официальном сайте сообщает региональное управление Россельхознадзора. «При проведении мониторинга системы „Меркурий“ выявлены четыре нарушения. У предприятий отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы. Следовательно, все вышеуказанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность», — говорится в сообщении. Нарушения допустили четыре кафе, расположенные в различных районах Тюменской области: Известно, что предпринимателям объявлено предостережение. информация о нарушениях направлена в региональное управление Роспотребнадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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