«Сам Бог велел»: свердловские спасатели готовятся к ажиотажу на Крещение

В 2025 году количество свердловчан, желающих окунуться в купель, может вырасти примерно на 40% — до 31 тысячи человек. Об этом рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.
«Если мы берем прошлый год, то Крещение было в рабочий день. Там всегда ожидается меньше народу, который чисто физически не может прийти в полночь или час ночи: кому-то далеко добираться, хочется отдохнуть — это естественно. В этом году не самая морозная зима — тоже положительный фактор. Плюс это выходной день — с субботы на воскресенье, как говорится, сам Бог велел», — объяснил возможный ажиотаж Морозов на пресс-конференции в «Интерфакс».
На праздник Крещения Господня в области погода будет теплой: днем 19 января потеплеет до минус 3…8 градусов, ночью будет минус 9…14. В Екатеринбурге ночью ожидается минус 10, днем — минус 3. На оборудование 82 купелей подали заявки 49 муниципалитетов. Число мест для купания может увеличиваться — МЧС продолжает принимать заявки.
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