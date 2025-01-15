Какой будет погода на Крещение в Свердловской области

После резкого похолодания в Свердловской области потеплеет, поэтому погода на праздник Крещения Господня в Свердловской области будет теплой. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции ТАСС.
«Только что прошел атмосферный фронт, который дал нам немного снега. Вслед фронту поступает более свежий холодный воздух, немного проглянет солнышко, но ночью воздух будет выхолаживаться», — объяснила Шепоренко.
Так, две ближайшие ночи будут холодными: ночью температура опустится до минус 13…18 градусов, в отдельных районах до 25, на крайнем севере области до минус 28. Днем будет около 10-15 градусов мороза. Но на Крещение к региону подступит новая порция теплого воздуха, поэтому днем 19 января потеплеет до минус 3…8 градусов, ночью будет 9…14. В Екатеринбурге ночью ожидается минус 10, днем — минус 3. Будет облачно и выпадет немного снега, уточнила Шепоренко.
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