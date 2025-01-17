Депутаты ЕР помогут наладить работу местного самоуправления для быстрой помощи населению

Органы местного самоуправления будут интегрированы в единую систему публичной власти. Об этом сообщил замначальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев, добавив, что это позволит оперативно решать проблемы граждан.
«Наша задача — наладить работу так, чтобы органы местного самоуправления были встроены в единую систему публичной власти, а все вопросы жителей решались оперативно. Сегодняшняя первая встреча с депутатским корпусом поможет определить существующую проблематику», — отметил Грачев на конференции руководителей представительных органов административных центров субъектов РФ, организованной Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Его слова приводит «Единая Россия».
На встрече депутаты обсудили инициативное бюджетирование и муниципальные премии. Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Роман Любарский отметил важность муниципальной власти и упомянул Всероссийскую муниципальную премию «Служение», а также проекты «Школа мэров» и «Муниципальный диалог», инициированные президентом РФ.
Участники также поговорили о реализации локальных инициатив для улучшения качества жизни и укрепления связей между обществом и властями. Член Генсовета «Единой России», председатель гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов подчеркнул, что муниципальные депутаты помогают не только решать местные проблемы, но и реализовывать конкретные проекты. Он также отметил, что конференция ВАРМСУ служит отличной площадкой для обмена информацией и налаживания связей между регионами, что способствует совместному решению актуальных задач.
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