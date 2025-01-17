Песков прокомментировал URA.RU создание британских баз на Украине

Продвижение британской военной инфраструкты в сторону российских границ не может не беспокоить Москву. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU намерение Лондона изучить возможность размещения военных баз на Украине.
«Это не является положением, которое гарантирует членство в альянсе. Хотя, конечно, учитывая, что Британия — страна НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий. Но в любом случае надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить», — заявил Песков.
Премьер-министр Британии Кир Стармер посетил 16 января Киев, где подписал договор о «100-летнем партнерстве» с Украиной. Согласно документу, Лондон выделит Киеву три млрд долларов из замороженных российских активов. Также Британия изучит возможность размещения на Украине военных баз и инфраструктуры; подразумевается расширение военного сотрудничества двух стран в Азовском, Балтийском и Черном морях. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, договор содержит ряд секретных пунктов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.