В Шадринской городской думе (Курганская область) начинается борьба за место председателя. Некоторые инсайдеры считают, что на место уже претендует начальство местного завода. Все должно решиться после проведения выборов в думу в сентябре 2025 года. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из политических кругов Шадринска.
«Автоагрегатный завод уже заходит в состав думы. От них там два человека — Георгий Поляков и Эдуард Калганов. Руководство завода хочет, чтобы председатель был их человеком. Нынешний спикер Владимир Пикалин, несмотря на возраст, место оставлять не хочет, ссылаясь на то, что он лоялен исполнительной власти», — рассказывают источники URA.RU.
По одной из версий, на место спикера Шадринской думы претендует депутат Георгий Поляков. В заслуги ему ставят большой руководящий опыт (он заместитель директора завода) и кристально чистую репутацию. Ко всему прочему, у депутата намного больше возможностей. Считают, что у Полякова ровные отношения с мэрией Шадринска; в скандалах он также не был замечен. Источники рассказывают, что депутаты хотели бы видеть именно Полякова в должности председателя думы. При этом бизнесмен может не согласиться на высокий пост, ведь тогда ему придется оставить обязанности на заводе.
URA.RU обратилось за комментарием в Шадринскую городскую думу. На момент публикации ответ получить не удалось. Агентство также получило комментарий от самого Георгия Полякова. Депутат заявил, что ранее не слышал, что его хотят продвигать на пост спикера. «Я в любом случае отказался бы от этой должности из-за загруженности на заводе», — заявил URA.RU Поляков.
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