Два автомобилиста подрались на дороге около торгового комплекса «Алмаз» в Челябинске. Водитель марки Mitsubishi устроил на дороге гонки и подрезал несколько машин, сообщили очевидцы.
«Водитель автомобиля марки Mitsubishi устроил на дороге настоящие гонки, подрезал несколько авто. Один из автомобилистов на „Волге“ решил его проучить и на светофор около ТРК „Алмаз“ в Челябинске устроил драку», — сообщили очевидцы, пишет 17 января telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
Потасовку на видео снял другой водитель. «Он меня подрезал, две машины передо мной тоже подрезал», — сообщил автор видео. После потасовки, водители разошлись по своим машинам и продолжили путь.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу МВД России по Челябинску. Информация будет опубликована после получения.
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