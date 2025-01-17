Два автомобилиста подрались в Челябинское около торгового комплекса «Алмаз». Видео

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Город. Разное. Курган, светофор, пешеходный переход
Автомобилисты подрались на светофоре не дороге в Челябинске (архивное фото) Фото:

Два автомобилиста подрались на дороге около торгового комплекса «Алмаз» в Челябинске. Водитель марки Mitsubishi устроил на дороге гонки и подрезал несколько машин, сообщили очевидцы.

«Водитель автомобиля марки Mitsubishi устроил на дороге настоящие гонки, подрезал несколько авто. Один из автомобилистов на „Волге“ решил его проучить и на светофор около ТРК „Алмаз“ в Челябинске устроил драку», — сообщили очевидцы, пишет 17 января telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Потасовку на видео снял другой водитель. «Он меня подрезал, две машины передо мной тоже подрезал», — сообщил автор видео. После потасовки, водители разошлись по своим машинам и продолжили путь.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу МВД России по Челябинску. Информация будет опубликована после получения.

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Два автомобилиста подрались на дороге около торгового комплекса «Алмаз» в Челябинске. Водитель марки Mitsubishi устроил на дороге гонки и подрезал несколько машин, сообщили очевидцы. «Водитель автомобиля марки Mitsubishi устроил на дороге настоящие гонки, подрезал несколько авто. Один из автомобилистов на „Волге“ решил его проучить и на светофор около ТРК „Алмаз“ в Челябинске устроил драку», — сообщили очевидцы, пишет 17 января telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». Потасовку на видео снял другой водитель. «Он меня подрезал, две машины передо мной тоже подрезал», — сообщил автор видео. После потасовки, водители разошлись по своим машинам и продолжили путь. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу МВД России по Челябинску. Информация будет опубликована после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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