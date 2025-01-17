Два автомобилиста подрались в Челябинское около торгового комплекса «Алмаз». Видео

17 января 2025 в 14:31 Размер текста - 17 +

Автомобилисты подрались на светофоре не дороге в Челябинске (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Два автомобилиста подрались на дороге около торгового комплекса «Алмаз» в Челябинске. Водитель марки Mitsubishi устроил на дороге гонки и подрезал несколько машин, сообщили очевидцы. «Водитель автомобиля марки Mitsubishi устроил на дороге настоящие гонки, подрезал несколько авто. Один из автомобилистов на „Волге“ решил его проучить и на светофор около ТРК „Алмаз“ в Челябинске устроил драку», — сообщили очевидцы, пишет 17 января telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». Потасовку на видео снял другой водитель. «Он меня подрезал, две машины передо мной тоже подрезал», — сообщил автор видео. После потасовки, водители разошлись по своим машинам и продолжили путь. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу МВД России по Челябинску. Информация будет опубликована после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два автомобилиста подрались на дороге около торгового комплекса «Алмаз» в Челябинске. Водитель марки Mitsubishi устроил на дороге гонки и подрезал несколько машин, сообщили очевидцы. «Водитель автомобиля марки Mitsubishi устроил на дороге настоящие гонки, подрезал несколько авто. Один из автомобилистов на „Волге“ решил его проучить и на светофор около ТРК „Алмаз“ в Челябинске устроил драку», — сообщили очевидцы, пишет 17 января telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». Потасовку на видео снял другой водитель. «Он меня подрезал, две машины передо мной тоже подрезал», — сообщил автор видео. После потасовки, водители разошлись по своим машинам и продолжили путь. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу МВД России по Челябинску. Информация будет опубликована после получения.