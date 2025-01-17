Пашинян позвонил Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались вопросы двусторонних отношений и повестка дня Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в кабинете министров Армении.
«Пашинян и Путин по телефону обсудили двусторонние вопросы и повестку ЕАЭС», — говорится в telegram-канале правительства. Во время разговора лидеры стран обсудили итоги председательства Армении в ЕАЭС, а также задачи, которые предстоит решить в рамках союза. Также были затронуты ключевые аспекты двустороннего сотрудничества между Арменией и Россией.
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