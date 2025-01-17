Пашинян позвонил Путину

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Пашинян обсудил с Путиным итоги председательства Армении в ЕАЭС
Пашинян обсудил с Путиным итоги председательства Армении в ЕАЭС Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались вопросы двусторонних отношений и повестка дня Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в кабинете министров Армении.

«Пашинян и Путин по телефону обсудили двусторонние вопросы и повестку ЕАЭС», — говорится в telegram-канале правительства. Во время разговора лидеры стран обсудили итоги председательства Армении в ЕАЭС, а также задачи, которые предстоит решить в рамках союза. Также были затронуты ключевые аспекты двустороннего сотрудничества между Арменией и Россией.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались вопросы двусторонних отношений и повестка дня Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в кабинете министров Армении. «Пашинян и Путин по телефону обсудили двусторонние вопросы и повестку ЕАЭС», — говорится в telegram-канале правительства. Во время разговора лидеры стран обсудили итоги председательства Армении в ЕАЭС, а также задачи, которые предстоит решить в рамках союза. Также были затронуты ключевые аспекты двустороннего сотрудничества между Арменией и Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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