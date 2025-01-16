16 января 2025

Куйвашев запустил аналог путинской программы по устройству бойцов СВО во власть

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Санкт-Петербургский экономический форум 2024. Сбор гостей на пленарную сессию ПМЭФ 2024. Санкт-Петербург , куйвашев евгений
По словам Евгения Куйвашева, все это — для укрепления кадрового потенциала Фото:

В Свердловской области стартует проект «Управленческие кадры Урала» — аналог программы «Время героев», запущенной президентом РФ Владимиром Путиным для интеграции участников спецоперации на Украине во власть. Об этом сообщили в департаменте информполитики (ДИП) региона.

«Залог успешного развития территории — ее люди. Те, кто служит Отечеству. Проверенные делом граждане, доказавшие свою преданность России. В целях укрепления кадрового потенциала нашего региона будет запущена образовательная программа „Управленческие кадры Урала“. Проект объединит амбициозных и неравнодушных людей, знающих, как нужно защищать Родину и работать на ее благо», — передает слова Куйвашева telegram-канал ДИПа.

Образовательная программа стартует в феврале 2025 года. Подача заявок будет осуществляться через интернет. По завершении курса создадут управленческий резерв из жителей Урала, которые демонстрируют выдающиеся результаты в процессе обучения и готовы включиться в деятельность региональных органов власти и местных организаций.

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В Свердловской области стартует проект «Управленческие кадры Урала» — аналог программы «Время героев», запущенной президентом РФ Владимиром Путиным для интеграции участников спецоперации на Украине во власть. Об этом сообщили в департаменте информполитики (ДИП) региона. «Залог успешного развития территории — ее люди. Те, кто служит Отечеству. Проверенные делом граждане, доказавшие свою преданность России. В целях укрепления кадрового потенциала нашего региона будет запущена образовательная программа „Управленческие кадры Урала“. Проект объединит амбициозных и неравнодушных людей, знающих, как нужно защищать Родину и работать на ее благо», — передает слова Куйвашева telegram-канал ДИПа. Образовательная программа стартует в феврале 2025 года. Подача заявок будет осуществляться через интернет. По завершении курса создадут управленческий резерв из жителей Урала, которые демонстрируют выдающиеся результаты в процессе обучения и готовы включиться в деятельность региональных органов власти и местных организаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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