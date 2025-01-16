16 января 2025

Тренд передачи гражданского оружия в ЯНАО дошел до депутатов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Все оружие пойдет бойцам СВО, архивное фото
Все оружие пойдет бойцам СВО, архивное фото Фото:

Политики и чиновники последовали примеру губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и передали на фронт гражданское оружие. Об этом сообщили в администрациях городов Ямала.

«Депутаты города Ноябрьск Артур Галимулин и Игорь Пронин передали гладкоствольные ружья в зону СВО», — передает пресс-служба мэрии Ноябрьска в своем telegram-канале. Галимулин передал свое двуствольное ружье. 

Передал бойцам на фронт оружие и депутат гордумы Нового Уренгоя Алексей Скурихин. Руководитель фонда «Мы с Ямала» отметил, что такое оружие помогает справляться с беспилотниками, в том числе с дронами-камикадзе.

Начальник управления экономики Лабытнанги Виталий Баев последовал примеру губернатора ЯНАО и передал свое ружье бойцам СВО. «Считаю, что сейчас важен и ценен вклад каждого из нас в нашу общую победу», — приводит слова Баева пресс-служба администрации города Лабытнанги.

Ранее URA.RU сообщало, что глава округа передал в зону СВО свое гладкоствольное ружье. Тренд поддержали два ямальских мэра, а бойцы находящиеся в зоне спецоперации оценили предложение Артюхова.

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Политики и чиновники последовали примеру губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и передали на фронт гражданское оружие. Об этом сообщили в администрациях городов Ямала. «Депутаты города Ноябрьск Артур Галимулин и Игорь Пронин передали гладкоствольные ружья в зону СВО», — передает пресс-служба мэрии Ноябрьска в своем telegram-канале. Галимулин передал свое двуствольное ружье.  Передал бойцам на фронт оружие и депутат гордумы Нового Уренгоя Алексей Скурихин. Руководитель фонда «Мы с Ямала» отметил, что такое оружие помогает справляться с беспилотниками, в том числе с дронами-камикадзе. Начальник управления экономики Лабытнанги Виталий Баев последовал примеру губернатора ЯНАО и передал свое ружье бойцам СВО. «Считаю, что сейчас важен и ценен вклад каждого из нас в нашу общую победу», — приводит слова Баева пресс-служба администрации города Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что глава округа передал в зону СВО свое гладкоствольное ружье. Тренд поддержали два ямальских мэра, а бойцы находящиеся в зоне спецоперации оценили предложение Артюхова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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