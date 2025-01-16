Политики и чиновники последовали примеру губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и передали на фронт гражданское оружие. Об этом сообщили в администрациях городов Ямала.
«Депутаты города Ноябрьск Артур Галимулин и Игорь Пронин передали гладкоствольные ружья в зону СВО», — передает пресс-служба мэрии Ноябрьска в своем telegram-канале. Галимулин передал свое двуствольное ружье.
Передал бойцам на фронт оружие и депутат гордумы Нового Уренгоя Алексей Скурихин. Руководитель фонда «Мы с Ямала» отметил, что такое оружие помогает справляться с беспилотниками, в том числе с дронами-камикадзе.
Начальник управления экономики Лабытнанги Виталий Баев последовал примеру губернатора ЯНАО и передал свое ружье бойцам СВО. «Считаю, что сейчас важен и ценен вклад каждого из нас в нашу общую победу», — приводит слова Баева пресс-служба администрации города Лабытнанги.
Ранее URA.RU сообщало, что глава округа передал в зону СВО свое гладкоствольное ружье. Тренд поддержали два ямальских мэра, а бойцы находящиеся в зоне спецоперации оценили предложение Артюхова.
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