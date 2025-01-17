Артист Гальцев готовит новый спектакль со сказочным рэпом про Карабаса

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Юрий Гальцев готовит спектакль «Сказ-Карабас»
Юрий Гальцев готовит спектакль «Сказ-Карабас» Фото:

Артист Юрий Гальцев, являющийся уроженцем Кургана, анонсировал новый спектакль со сказочным рэпом. Премьера постановки «Сказ-Карабас» состоится в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Совсем скоро вы сможете увидеть результат моей новой режиссерской работы, поэтому пришло время раскрывать карты. В основу постановки сказочного спектакля для всей семьи „Сказ-Карабас“ легли знакомые всем с детства сюжеты про Буратино, Царевну Несмеяну, Колобка, Репку и Лягушку-путешественницу», — написал Гальцев.

По словам артиста, в постановке участвовали новые молодые актеры из вчерашних выпускников театральных вузов. Несколько месяцев обсуждали и корректировали инсценировку, придумывали песни и танцы, внедряли в сюжет элементы циркового шоу. Первые спектакли пройдут 1 и 2 февраля в Театре эстрады имени Аркадия Райкина

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Артист Юрий Гальцев, являющийся уроженцем Кургана, анонсировал новый спектакль со сказочным рэпом. Премьера постановки «Сказ-Карабас» состоится в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Совсем скоро вы сможете увидеть результат моей новой режиссерской работы, поэтому пришло время раскрывать карты. В основу постановки сказочного спектакля для всей семьи „Сказ-Карабас“ легли знакомые всем с детства сюжеты про Буратино, Царевну Несмеяну, Колобка, Репку и Лягушку-путешественницу», — написал Гальцев. По словам артиста, в постановке участвовали новые молодые актеры из вчерашних выпускников театральных вузов. Несколько месяцев обсуждали и корректировали инсценировку, придумывали песни и танцы, внедряли в сюжет элементы циркового шоу. Первые спектакли пройдут 1 и 2 февраля в Театре эстрады имени Аркадия Райкина
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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