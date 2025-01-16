16 января 2025

В Пермском крае резко выросли цены на овощи и рыбу

В Пермском крае картофель подорожал на 66,8%
© Служба новостей «URA.RU»
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За год сильнее всего подорожал картофель
За год сильнее всего подорожал картофель Фото:

В Пермском крае в 2024 году цены на продовольственные товары увеличились на 11,53%. Заметнее всего подорожали картофель, капуста и свекла, а также морепродукты. Об этом сказано на сайте Пермьстата.

«Значительный рост цен зафиксирован на картофель (на 66,8%), капусту (на 52,1%) и свеклу (на 49%). Среди морепродуктов лидерами стали соленая сельдь (на 12,5%), икра лососевых рыб (на 6,1%), деликатесы из рыбы (на 6%)», — сказано в сообщении.

Непродовольственные товары также выросли в цене на 5,46%. Больше всего подорожали жизненно необходимые лекарства (на 17,39%), медикаменты (на 13,34%) телерадиотовары (на 8,68%). В сфере услуг стали дороже проезд в поезде в вагонах «купе» (на 0,1—13,9%), поездки в такси (на 5,6%) и экскурсии (на 4,4%).

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В Пермском крае в 2024 году цены на продовольственные товары увеличились на 11,53%. Заметнее всего подорожали картофель, капуста и свекла, а также морепродукты. Об этом сказано на сайте Пермьстата. «Значительный рост цен зафиксирован на картофель (на 66,8%), капусту (на 52,1%) и свеклу (на 49%). Среди морепродуктов лидерами стали соленая сельдь (на 12,5%), икра лососевых рыб (на 6,1%), деликатесы из рыбы (на 6%)», — сказано в сообщении. Непродовольственные товары также выросли в цене на 5,46%. Больше всего подорожали жизненно необходимые лекарства (на 17,39%), медикаменты (на 13,34%) телерадиотовары (на 8,68%). В сфере услуг стали дороже проезд в поезде в вагонах «купе» (на 0,1—13,9%), поездки в такси (на 5,6%) и экскурсии (на 4,4%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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