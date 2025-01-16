В аэропорту Сургута (ХМАО) трое вахтовиков, перебрав с алкоголем, начали вести себя агрессивно: ругались и размахивали руками. Нарушителей приструнила транспортная полиция.
«При патрулировании аэропорта города Сургута транспортные полицейские установили и задержали мужчин 1978 и 1982 годов рождения, работающих вахтовым методом. Пассажиры в ожидании посадки на рейс „Сургут — Уфа“ в состоянии опьянения нарушали общественный порядок в стерильной зоне аэровокзала: они размахивали руками, выражались грубой нецензурной бранью. На замечания окружающих мужчины не реагировали», — рассказала транспортная полиция в telegram-канале.
Нарушителей задержали. Транспортная полиция составила на них административные протоколы и отправила ночевать в изолятор.
Ранее URA.RU писало, что в пьяный вахтовик упал на перроне в аэропорту Сургута (ХМАО), не дойдя до автобуса, который вез пассажиров к самолету. Полицейских вызвали бортпроводники.
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