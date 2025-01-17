У крупных банков РФ взлетели ставки по кредитам до 40%

© Служба новостей «URA.RU»
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В «Сбере» минимальная ставка составляет 26,9% для кредитов от одного миллиона рублей
В «Сбере» минимальная ставка составляет 26,9% для кредитов от одного миллиона рублей Фото:

В России ставки по потребительским кредитам у крупных банков достигли 40% годовых. Максимальные ставки для небольших сумм до 100 тысяч рублей превышают эту отметку.

«В „Сбере“ минимальная ставка составит 26,9% от одного миллиона рублей, для кредитов от 100 тысяч рублей — 38,2%, минимальная ставка для небольших сумм (до 100 тысяч рублей) — 28,9%, а максимальная — 44,9%», — сообщает РИА Новости. В ВТБ минимальная ставка — 20,4%, но максимальная по кредитам до 100 тысяч может доходить до 58,2%.

Процентные ставки в «Т-Банке» варьируются от 29,9% до 44,9%, в «Газпромбанке» — от 34,4% до 41,1%. «Альфа-банк» предлагает ставку до 36,7%, а «Россельхозбанк» — минимальную 27% и максимальную 34,4% для кредитов до 300 тысяч рублей.

Согласно мнениям экспертов и участников рынка, первые признаки снижения ставок по кредитам могут проявиться не ранее второй половины 2025 года, что будет связано с изменениями в ключевой процентной ставке. Однако для большинства граждан эти кредиты останутся затратными и невыгодными, как и в настоящее время. В бизнесе же кредитование под высокие проценты продолжится, если такие условия будут обоснованы ожидаемой прибылью.

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В России ставки по потребительским кредитам у крупных банков достигли 40% годовых. Максимальные ставки для небольших сумм до 100 тысяч рублей превышают эту отметку. «В „Сбере“ минимальная ставка составит 26,9% от одного миллиона рублей, для кредитов от 100 тысяч рублей — 38,2%, минимальная ставка для небольших сумм (до 100 тысяч рублей) — 28,9%, а максимальная — 44,9%», — сообщает РИА Новости. В ВТБ минимальная ставка — 20,4%, но максимальная по кредитам до 100 тысяч может доходить до 58,2%. Процентные ставки в «Т-Банке» варьируются от 29,9% до 44,9%, в «Газпромбанке» — от 34,4% до 41,1%. «Альфа-банк» предлагает ставку до 36,7%, а «Россельхозбанк» — минимальную 27% и максимальную 34,4% для кредитов до 300 тысяч рублей. Согласно мнениям экспертов и участников рынка, первые признаки снижения ставок по кредитам могут проявиться не ранее второй половины 2025 года, что будет связано с изменениями в ключевой процентной ставке. Однако для большинства граждан эти кредиты останутся затратными и невыгодными, как и в настоящее время. В бизнесе же кредитование под высокие проценты продолжится, если такие условия будут обоснованы ожидаемой прибылью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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