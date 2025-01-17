Пермские санатории вошли в топ-6 самых популярных курортов страны

В санаториях Пермского края с сентября по ноябрь 2024 года побывали 42 тысячи человек. Этот показатель позволил региону занять шестое место среди субъектов России по количеству отдыхающих в здравницах, сказано на сайте Санатории-России.рф.
«Хорошие результаты показывают санатории Пермского края, где отдохнули 42 тысячи человек. Это шестое место рейтинга. Средняя стоимость путевки составила 4,4 тысячи рублей в сутки, а продолжительность отдыха — всего семь дней», — сказано в сообщении.
Первое место рейтинга заняли санатории Краснодарского края, которые осенью посетили 400,9 тысячи человек. Затем идут здравницы Ставропольского края — 230,7 тысячи человек. В этом регионе также самая высокая стоимость проживания в санаториях в стране — 6,4 тысячи рублей в сутки. Замыкают тройку лидеров курорты Крыма — 158,5 тысячи человек.
Ранее URA.RU рассказало, что пермские санатории стали одними из самых прибыльных в стране. Летом 2024 года здравницы заработали 1,6 млрд рублей.
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