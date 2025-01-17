Челябинца, напавшего с ножом на сожительницу с сыном, арестовали со второго раза

Тракторозаводский райсуд Челябинска со второй попытки арестовал Юрия Сорокина, напавшего с ножом на сожительницу и ее сына. Он пробудет под стражей минимум два месяца, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Постановлением суда в отношении 42-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в совершении преступления по ч.3 ст. 30 — п. „а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц и более лиц), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Первое заседание по избранию меры пресечения Сорокину прошло 14 января. Тогда его пришлось отложить, так как мужчине понадобилась медицинская помощь.
Сорокин был задержан 11 января. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области тогда сообщили, что он, будучи в состоянии опьянения, напал на сожительницу с ножом. За мать заступился 14-летний сын, который также получил ножевые ранения.
После задержания в отношении Сорокина было возбуждено уголовное дело. Некоторое время он провел в больнице под конвоем.
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