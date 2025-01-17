В Екатеринбурге полиция ведет поиски 12-летнего школьника Георгия Квитко. Последний раз мальчика видели 16 января на Эльмаше, сообщает пресс-служба регионального поискового отряда «Прорыв».
«Подросток был в черной футболке с темно-серыми ромбиками, черных джинсах и красной куртке. На голове у него была черная вязаная шапка, а на ногах — черные кроссовки с желтыми вставками. При себе имел сумку через плечо», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Мальчик ростом 158 см, с голубыми глазами и русыми волосами. Если у вас есть информация о его местонахождении, пожалуйста, позвоните по номеру 8-02.44.9000-20 или сообщите в полицию.
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