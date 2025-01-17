В Екатеринбурге бесследно пропал 12-летний мальчик. Фото

В Екатеринбурге объявили в розыск 12-летнего мальчика в красной куртке

17 января 2025 в 18:05 Размер текста - 17 +

Местоположение мальчика неизвестно с 16 января (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге полиция ведет поиски 12-летнего школьника Георгия Квитко. Последний раз мальчика видели 16 января на Эльмаше, сообщает пресс-служба регионального поискового отряда «Прорыв». «Подросток был в черной футболке с темно-серыми ромбиками, черных джинсах и красной куртке. На голове у него была черная вязаная шапка, а на ногах — черные кроссовки с желтыми вставками. При себе имел сумку через плечо», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Мальчик ростом 158 см, с голубыми глазами и русыми волосами. Если у вас есть информация о его местонахождении, пожалуйста, позвоните по номеру 8-02.44.9000-20 или сообщите в полицию. Источник: СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полиция ведет поиски 12-летнего школьника Георгия Квитко. Последний раз мальчика видели 16 января на Эльмаше, сообщает пресс-служба регионального поискового отряда «Прорыв». «Подросток был в черной футболке с темно-серыми ромбиками, черных джинсах и красной куртке. На голове у него была черная вязаная шапка, а на ногах — черные кроссовки с желтыми вставками. При себе имел сумку через плечо», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Мальчик ростом 158 см, с голубыми глазами и русыми волосами. Если у вас есть информация о его местонахождении, пожалуйста, позвоните по номеру 8-02.44.9000-20 или сообщите в полицию.