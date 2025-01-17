Путин и Пезешкиан подписали большой договор о партнерстве

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Путин и Пезешкиан подчеркнули важность совместного сотрудничества Фото:

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Москве большой договор о стратегическом партнерстве. Встреча двух лидеров проходит в Кремле.

Владимир Путин сообщал, что соглашение будет ключевым шагом для развития отношений между странами. Этот шаг укрепит двусторонние связи и способствует сотрудничеству на международной арене, подтверждал Пезешкиан.

Путин подчеркнул важность развития торгово-экономических связей и реализации совместных проектов, особенно в области атомной энергетики, включая строительство АЭС в Иране. Он также отметил рост гуманитарных связей, таких как туристические обмены и культурные инициативы, включая предстоящие Дни культуры России в Иране.

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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Москве большой договор о стратегическом партнерстве. Встреча двух лидеров проходит в Кремле. Владимир Путин сообщал, что соглашение будет ключевым шагом для развития отношений между странами. Этот шаг укрепит двусторонние связи и способствует сотрудничеству на международной арене, подтверждал Пезешкиан. Путин подчеркнул важность развития торгово-экономических связей и реализации совместных проектов, особенно в области атомной энергетики, включая строительство АЭС в Иране. Он также отметил рост гуманитарных связей, таких как туристические обмены и культурные инициативы, включая предстоящие Дни культуры России в Иране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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