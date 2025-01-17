Путин и Пезешкиан подписали большой договор о партнерстве

17 января 2025 в 19:22 Размер текста - 17 +

Путин и Пезешкиан подчеркнули важность совместного сотрудничества Фото: Kremlin Pool / Global Look Press Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Москве большой договор о стратегическом партнерстве. Встреча двух лидеров проходит в Кремле. Владимир Путин сообщал, что соглашение будет ключевым шагом для развития отношений между странами. Этот шаг укрепит двусторонние связи и способствует сотрудничеству на международной арене, подтверждал Пезешкиан. Путин подчеркнул важность развития торгово-экономических связей и реализации совместных проектов, особенно в области атомной энергетики, включая строительство АЭС в Иране. Он также отметил рост гуманитарных связей, таких как туристические обмены и культурные инициативы, включая предстоящие Дни культуры России в Иране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Москве большой договор о стратегическом партнерстве. Встреча двух лидеров проходит в Кремле. Владимир Путин сообщал, что соглашение будет ключевым шагом для развития отношений между странами. Этот шаг укрепит двусторонние связи и способствует сотрудничеству на международной арене, подтверждал Пезешкиан. Путин подчеркнул важность развития торгово-экономических связей и реализации совместных проектов, особенно в области атомной энергетики, включая строительство АЭС в Иране. Он также отметил рост гуманитарных связей, таких как туристические обмены и культурные инициативы, включая предстоящие Дни культуры России в Иране.