Где свердловчанам искать купели в Крещение. Карта

В Свердловской области откроются 82 крещенские купели

17 января 2025 в 19:14 Размер текста - 17 +

Купели освещают перед праздником Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Свердловской области на Крещение откроются 82 купели, но их количество может увеличиться — еще не все муниципалитеты подали заявки. Об пишет ГУ МЧС России по Свердловской области. «В ночь с 18 на 19 января во всех санкционированных местах купания будут выставлены временные посты из числа сотрудников МЧС, медицинских работников и аварийно-спасательных служб муниципалитетов. Всего обеспечивать безопасность купания будут более 600 человек», — сообщает пресс-служба ведомства. Спасатели напоминают, что купаться нужно в местах, специально оборудованных для крещенских купаний, соблюдать очередность, держаться за перила сходней или перекладины. Категорически запрещено нырять в воду со льда и пить алкоголь. После совершения ритуала следует сразу же растереться махровым полотенцем, переодеться в теплую одежду и выпить горячий чай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области на Крещение откроются 82 купели, но их количество может увеличиться — еще не все муниципалитеты подали заявки. Об пишет ГУ МЧС России по Свердловской области. «В ночь с 18 на 19 января во всех санкционированных местах купания будут выставлены временные посты из числа сотрудников МЧС, медицинских работников и аварийно-спасательных служб муниципалитетов. Всего обеспечивать безопасность купания будут более 600 человек», — сообщает пресс-служба ведомства. Спасатели напоминают, что купаться нужно в местах, специально оборудованных для крещенских купаний, соблюдать очередность, держаться за перила сходней или перекладины. Категорически запрещено нырять в воду со льда и пить алкоголь. После совершения ритуала следует сразу же растереться махровым полотенцем, переодеться в теплую одежду и выпить горячий чай.