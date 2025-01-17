Где свердловчанам искать купели в Крещение. Карта

В Свердловской области откроются 82 крещенские купели
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Крещенские купания. Екатеринбург , освящение купели
Купели освещают перед праздником Фото:

В Свердловской области на Крещение откроются 82 купели, но их количество может увеличиться — еще не все муниципалитеты подали заявки. Об пишет ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В ночь с 18 на 19 января во всех санкционированных местах купания будут выставлены временные посты из числа сотрудников МЧС, медицинских работников и аварийно-спасательных служб муниципалитетов. Всего обеспечивать безопасность купания будут более 600 человек», — сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели напоминают, что купаться нужно в местах, специально оборудованных для крещенских купаний, соблюдать очередность, держаться за перила сходней или перекладины. Категорически запрещено нырять в воду со льда и пить алкоголь. После совершения ритуала следует сразу же растереться махровым полотенцем, переодеться в теплую одежду и выпить горячий чай.

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В Свердловской области на Крещение откроются 82 купели, но их количество может увеличиться — еще не все муниципалитеты подали заявки. Об пишет ГУ МЧС России по Свердловской области. «В ночь с 18 на 19 января во всех санкционированных местах купания будут выставлены временные посты из числа сотрудников МЧС, медицинских работников и аварийно-спасательных служб муниципалитетов. Всего обеспечивать безопасность купания будут более 600 человек», — сообщает пресс-служба ведомства. Спасатели напоминают, что купаться нужно в местах, специально оборудованных для крещенских купаний, соблюдать очередность, держаться за перила сходней или перекладины. Категорически запрещено нырять в воду со льда и пить алкоголь. После совершения ритуала следует сразу же растереться махровым полотенцем, переодеться в теплую одежду и выпить горячий чай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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